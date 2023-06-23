Как подготовиться к имплантации зубов и сколько времени она займет

«В ситуациях, когда речь идет о масштабном или даже полном восстановлении зубов, после консультации с врачом имеет смысл запланировать отпуск длительностью в 1 неделю. В течение недели хирург проведет удаление несостоятельных зубов и поставит импланты (зачастую за 1 прием), а через несколько дней установит временный протез. И у пациента еще останется время, чтобы прийти в себя после внезапного преображения», — добавил стоматолог.