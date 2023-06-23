Онколог: на появление рака у детей влияет наследственность и внешняя среда

Онколог Елфимова: на появление рака у детей влияют наследственность и внешняя среда. При этом детские онкозаболевания отличаются от взрослых — у маленьких пациентов чаще выявляют лейкозы и лимфомы. Но лечение опухолей у детей обычно оказывается более успешным, чем у взрослых. Как же родителям снизить риски? Врач Анна Елфимова посоветовала пройти генетическое консультирование и вакцинировать своего ребёнка.

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Причины детской онкологии

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Развитие рака запускает мутация в генах, отвечающих за деление клеток. Из-за поломки гена клетки начинают делиться и расти бесконтрольно, объяснила порталу «Доктор Питер» детский онколог Анна Елфимова.

«Мутации могут возникнуть под влиянием факторов внешней среды и спонтанно, то есть без видимой причины», — отметила медик.

Ещё рак у ребёнка может появиться из-за наследственной предрасположенности. На врождённые синдромы и недуги приходится 10% всех онкозаболеваний у детей, добавила Елфимова.

Чаще всего детям диагностируют:

лейкозы и лимфомы (рак крови);

опухоль головного и спинного мозга;

нефробластому (разные опухоли, например, поражающие надпочечники);

опухоли костей.

Как лечить рак у ребёнка

И детскую, и взрослую онкологию лечить сложно, отметила Елфимова. Но детям приходится проходить более интенсивную терапию. Врачи применяют высокие дозы лекарств, используют сложные методы лечения вроде трансплантации костного мозга.

«Несмотря на некоторые исключения, лечение детских опухолей более успешно, чем у взрослых», — сказала врач.

Как не допустить онкологию у ребёнка

Предупредить рак у ребёнка не всегда возможно. Но подготовиться к такому развитию событий никто не мешает, особенно если в семье у кого-то были или есть наследственные онкозаболевания. Вот что советует детский онколог родителям:

запишитесь на генетическую консультацию, чтобы подобрать подходящий план диагностики;

вакцинируйте ребёнка, потому что некоторые инфекции повышают вероятность заболеть раком;

во время беременности и грудного вскармливания откажитесь от курения, алкоголя и психоактивных веществ (в том числе антидепрессантов).

Можно ли заболеть раком от микроволновки

Сегодня СВЧ есть во многих домах, и люди по-прежнему переживают: а не опасны ли они для взрослых и детей? Ведь есть излучение. Исследования прямой связи между микроволновками и появлением рака не выявили, говорит главврач кузбасского онкодиспансера Александр Соболев. То же самое касается телефонов.