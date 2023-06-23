Врач рассказал, как не заразиться чумой: «Эти животные могут быть опасны»

Очаги бубонной чумы, выявленные на границе России и Монголии, давно известны специалистам, а чтобы не заразиться, не стоит контактировать с распространителями инфекции – сусликами и сурками.

Об этом в беседе с «ФедералПресс» заявил профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

«Если человек будет отлавливать сусликов и сурков для употребления в пищу, то есть определенная опасность, что такие грызуны могут быть носителями чумного микроба, а его блохи попадут на вас и передадут этот микроб. Эти животные могут быть опасны. А если вы не охотитесь на них, то, скорее всего, ничего опасного не будет», – сказал Альтштейн.

Вирусолог подчеркнул, что шанс заразиться есть именно от блох, а не от укуса заболевшего грызуна. По его словам, если человек опасается, что мог заразиться бубонной чумой от животных, тогда ему нужно обратиться на Санэпидемстанцию, где ему расскажут, имеет значение контакт с грызунами или нет. Альтштейн подчеркнул, что опасны только те суслики и сурки, которые находятся в зоне очага распространения инфекции.

«Избегать контакта с этими животными, не получать блох от них, только такой совет. Вероятность того, что при контакте вы получить эту чуму – небольшая, но она есть», – добавил собеседник «ФедералПресс».