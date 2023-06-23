Эксперт по выживанию рассказал, как спастись от судороги в воде

Если при купании в водоеме ногу свело судорогой, спасти может только рауш-способ, или метод шоковой терапии, рассказал в беседе с «Царьградом» эксперт по выживанию во внештатных ситуациях Олег Гегельский. По его словам, для этого надо всегда иметь в плавках иголку или булавку, которой в случае необходимости уколоть сведенную мышцу. Если же иголки под рукой нет, одолеть судорогу поможет агрессивное массирование мышц.