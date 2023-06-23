Врач предупредил россиян об опасности курения в жару
Российский врач предупредил о том, к каким опасным последствиям может привести курение в жару.
Как сообщил врач-гастроэнтеролог Шота Каландия, курение в жару может вызвать сужение кровеносных сосудов, повышение кровяного давления и увеличение частоты сердечных сокращений. В связи с этим может возникнуть риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Шота Каландия отметил, что в жаркую погоду риск образования тромбов увеличивается даже у здоровых людей, так как высокая температура может привести к обезвоживанию и вязкости крови.
По словам врача, курение в жару может также вызывать сильную утомляемость и слабость, так как организму не хватает кислорода. Об этом написали в газете "Известия".