Врач предупредил россиян об опасности курения в жару

Российский врач предупредил о том, к каким опасным последствиям может привести курение в жару.

© Vse42.ru

Как сообщил врач-гастроэнтеролог Шота Каландия, курение в жару может вызвать сужение кровеносных сосудов, повышение кровяного давления и увеличение частоты сердечных сокращений. В связи с этим может возникнуть риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Шота Каландия отметил, что в жаркую погоду риск образования тромбов увеличивается даже у здоровых людей, так как высокая температура может привести к обезвоживанию и вязкости крови.