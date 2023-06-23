О смертельной опасности мяса голубей рассказал биолог Яновский
На небольшом ролике видно, как худощавый мужчина держит в руке тушку голубя, что-то от нее отрывает, а потом кладет все это в рот. Далее странный сибиряк демонстрирует физическую силу и катается по асфальту.
Контакты с голубями в городской среде – крайне не желательны, а есть их вообще опасно для жизни, прокомментировал VN.ru биолог Алексей Яновский.
«Вряд ли кто-нибудь захочет повторить подобное, хотя у предпочитающих все употреблять в пищу в сыром виде немало последователей, – рассказал ученый. – Такое извращенное пищевое поведение может быстро вызвать заболевание и даже смерть. В сыром мясе голубей могут находиться возбудители опасных заболеваний, например, сальмонеллеза и орнитоза».
Численность популяции голубей в Новосибирске относительно стабильна. Птиц активно подкармливают сердобольные старушки, и те в таких условиях активно размножаются. При этом голуби часто болеют от городской химии и гибнут под колесами машин.
«Смертность этих птиц в городе высокая. Птенцов выводят на загрязненных пометом чердаках, рассадниках инфекции. В итоге молодые голуби растут болезненными и быстро погибают от разных причин: под автомобилями, в когтях коршунов, да и просто из-за недомогания, – уточняет Алексей Яновский. – Удивительно, что голуби вообще выживают в городской среде. Птицы болеют уже от одного реагента в лужах на асфальте».