О смертельной опасности мяса голубей рассказал биолог Яновский

«Смертность этих птиц в городе высокая. Птенцов выводят на загрязненных пометом чердаках, рассадниках инфекции. В итоге молодые голуби растут болезненными и быстро погибают от разных причин: под автомобилями, в когтях коршунов, да и просто из-за недомогания, – уточняет Алексей Яновский. – Удивительно, что голуби вообще выживают в городской среде. Птицы болеют уже от одного реагента в лужах на асфальте».