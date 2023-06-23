Cancer Research UK: Потеря аппетита является симптомом рака брюшной полости
Существует шесть симптомов рака брюшной полости. Об этом заявили члены независимой организации по исследованию онкологических заболеваний Cancer Research UK.
— Считается, что рак брюшной полости встречается очень редко. В мире регистрируют около семи случаев на миллион в год. Однако эти цифры могут быть ошибочными, — говорится в материале.
Согласно оценке исследователей, до 15 процентов женщин, у которых диагностирован запущенный рак яичников, могут страдать от рака брюшины. Среди симптомов называются: постоянно вздутый живот; регулярные запоры или диарея; частые боли в животе; болезненность при пальпации живота; чувство «распирания» изнутри и потеря аппетита, передает Express.
Онколог Андрей Воpобьев сообщил, что частое вздутие живота может говорить об опасном женском заболевании — раке яичников. Он отметил, что эту разновидность онкологии достаточно тяжело обнаружить.