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Cancer Research UK: Потеря аппетита является симптомом рака брюшной полости

Существует шесть симптомов рака брюшной полости. Об этом заявили члены независимой организации по исследованию онкологических заболеваний Cancer Research UK.

Потеря аппетита является симптомом рака брюшной полости
© Вечерняя Москва

— Считается, что рак брюшной полости встречается очень редко. В мире регистрируют около семи случаев на миллион в год. Однако эти цифры могут быть ошибочными, — говорится в материале.

Согласно оценке исследователей, до 15 процентов женщин, у которых диагностирован запущенный рак яичников, могут страдать от рака брюшины. Среди симптомов называются: постоянно вздутый живот; регулярные запоры или диарея; частые боли в животе; болезненность при пальпации живота; чувство «распирания» изнутри и потеря аппетита, передает Express.

Онколог Андрей Воpобьев сообщил, что частое вздутие живота может говорить об опасном женском заболевании — раке яичников. Он отметил, что эту разновидность онкологии достаточно тяжело обнаружить.