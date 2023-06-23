Терапевт назвал причины плохого самочувствия россиян летом

В летнее время россияне чаще жалуются на недомогание, головные боли и повышенную утомляемость. Зачастую ухудшение самочувствия они связывают с магнитными бурями и другими погодными явлениями. Как облегчить симптомы, Общественной Службе Новостей рассказали медработники.

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«Некоторые наши пациенты связывают свое плохое самочувствие с магнитными вспышками на солнце и другими явлениями природы. Но что касается последних нескольких дней – значимой динамики по пациентам нет», – сказал врач-терапевт Игорь Гончаров.

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При этом он заметил, что магнитные бури совпали с жарой, поэтому к медикам обращаются люди с типичными обострениями в такую погоду: гипертонические кризы, отеки и плохое самочувствие, связанное с проблемами сердечно-сосудистой системы.

Гончаров посоветовал в жаркое время года не забывать о соблюдении питьевого режима. Нужно пить не слишком много, но и не слишком мало. Если не хочется пить, не надо себя заставлять. Хроническим больным, которые склонны к отекам рук, ног или лица, стоит усилить дозу мочегонных препаратов, предварительно проконсультировавшись с лечащим врачом, сказал специалист.

Гончаров обратил внимание на то, что в жару учащаются гипертонические кризы, однако есть категория людей, которая, напротив, реагирует понижением артериального давления. По его словам, таким пациентам приходится применять специальные меры: иногда помогает компрессионный трикотаж, в других случаях – назначается прием препаратов.

Боли в затылке могут говорить о повышенном давлении. На такие симптомы часто указывают и молодые люди. Также во время жары повышается концентрация углекислого газа. Поэтому головные боли и общее ухудшение самочувствия могут быть следствием дефицита кислорода. В этом случае нужно чаще проветривать помещение или использовать кондиционер при открытом окне.

Глава профсоюза работников скорой помощи Дмитрий Беляков в свою очередь отметил, что увеличения вызовов не наблюдается, просто изменился их характер.