Дефицит вакцин: прививок от безответственности не придумали

В России наблюдается дефицит ряда вакцин, власти проблему признают, но лишь частично – типа, ничего страшного. Вроде как отечественных препаратов хватает, они есть по всем позициям, но вот сырьё и оборудование исключительно импортные. То есть наша страна полностью зависит от милости «общечеловеков». В случае форс-мажора, а именно полного эмбарго на поставки медикаментов в РФ, отрасль придётся перестраивать, что будет очень нелегко.

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«На 2023 год важной задачей является реализация стратегии развития иммунопрофилактики и, конечно, нужно качественно планировать закупки вакцин. В том числе, мы с вами знаем, что проблема до сих пор существует в регионах, связанная с нехваткой вакцин против кори, поскольку не была запланирована заранее в рамках календаря по эпидпоказаниям, с учетом эпидситуации, закупка вакцины. Соответственно, в регионах до сих пор наблюдается дефектура по данным вакцинам.

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В целом, если мы посмотрим на число случаев, то за последние 2-3 года оно, конечно, значительно возросло. Если раньше мы регистрировали приблизительно 35 млн случаев инфекционных болезней в год, то в 2022 году это было почти 57 млн. Конечно, во многом это за счет COVID-19 – в структуре заболеваний ОРВИ он составлял большую долю и в 2021, и в 2022 году, – говорит главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным заболеваниям Владимир Чуланов.

«Во многом» – это означает, что фактор важный, но отнюдь не определяющий. «Реформа» системы здравоохранения, точнее, её фактическое уничтожение, которую власти учинили за последние десять лет, уже спровоцировала существенный рост инфекционных заболеваний. И вакцинирование, которое ещё 20-30 лет назад считали просто «обязаловкой», снова стало очень актуальным.

Так называемый национальный календарь прививок де-юре полностью закрыт отечественными вакцинами. Вроде как тревожиться не о чем, всё у нас есть. Причём не советские разработки (они тоже ещё частично используются), а уже более современные, российские. Но, как говорится, есть нюансы. Существенные.

Общий развал отечественной науки затронул и медицину, поэтому отечественные вакцины сильно уступают импортным. Те более поливалентные – действуют на больший спектр возбудителей. Например, у нас в ходу «Пневмовакс 23» (вакцина для профилактики пневмококковых инфекций), а импортный аналог закрывает 30 разновидностей (серотипов) этого самого streptococcus pneumoniae.

Наши вакцины дают больше побочных эффектов, имеется довольно ограниченный набор препаратов, которые закрывают сразу несколько заболеваний. Колоть ребёнка один раз или несколько – это тоже очень существенный момент. Да и не всем взрослым нравится, когда в них часто тыкают шприцем.

Хотя это так, мелочи – на фоне иных проблем, которые имеют системный характер. Да, российские вакцины есть, вот только делают их исключительно из импортного сырья (реагентов) и на привозном же оборудовании. То есть та же самая проблема, что и с лекарствами – фармакохимия в РФ отсутствует как класс. Советскую за последние 20 лет добили, а новую не построили. Собственно, даже и не собирались.

Государственная программа «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» на 2013-2020 годы», как несложно догадаться, провалена. Собственно, про «Фарму-2020» все предпочитают помалкивать, как будто ничего и не было. Мало ли госпрограмм провалили… Да все провалили!

Около 10-15% – такова доля самообеспеченности российской фармакологии различными субстанциями, причём всё то, что производится, не отвечает современным стандартам. Чиновники в курсе.

«Сейчас собственных субстанций мы производим не более 20%, а по оценкам некоторых экспертов, и того меньше. Если говорить об СССР, тогда субстанции для медпрепаратов производились преимущественно внутри страны. Более того, именно мы научили делать субстанции Индию и Китай. Сегодня большая часть импортных субстанций поступает из Китая и Индии, на них приходится около 80% импорта. 15-16% идёт из стран Евросоюза, немного поставляют США.

Дефицита лекарств на основе импортных субстанций мы не ожидаем. При этом производство таких субстанций на территории страны – это вопрос национальной безопасности. Ещё 10 лет назад российские фармпроизводители покупали за рубежом готовые таблетки или растворы, фасовали их по баночкам и клеили этикетки – и это называлось локализацией. Потом мы научились делать таблетки, прессовать и закатывать их в блистер – это уже был следующий этап.

Отечественное оборудование для фармотрасли у нас сегодня практически не производится. Кроме того, разработка и сопровождение новых инновационных препаратов требует большого числа научных приборов. Они тоже в основном иностранного производства. Уже сейчас многие компании не продают России такое оборудование и отказываются обслуживать купленное ранее», – говорит первый заместитель председателя комитета по науке и высшему образованию Госдумы Александр Мажуга.

Любопытно, не правда ли? Мы всё умели, всё производили, учили других. А потом взяли и всё разрушили. И никто за это не ответил. А ведь каждая разрушенная фармакологическая фабрика – это десятки и сотни тысяч смертей. Не говоря уже о несметных деньгах, которые утекают из страны: по итогам 2022 года импорт лекарств обошёлся более чем в 800 млрд рублей.

И найти тех, кто несёт за это ответственность, несложно, причём в каждом конкретном случае. Кто разрушал, кто отдавал приказ, давал добро. Правда, так очень высоко можно дойти. Впрочем, даже нужно!

Текущие проблемы можно назвать несущественными, пока, действительно, катастрофы нет. Эффективных импортных вакцин в государственных клиниках стало меньше, так как они существенно подорожали. В частных тоже – платёжеспособность народа стремительно падает, поэтому, дабы не получить убытков, препаратов закупают совсем мало. Ведь вакцины долго не хранятся. И даже за приличные деньги – так, прививка от столбняка нынче стоит более 5000 рублей – есть вероятность нарваться на отказ. Так как вакцин нет. Спрос падает, предложение – в соответствии с ним.

А госструктуры быстро ничего не способны сделать, даже закупить препараты. В том числе отечественные. Надо объявлять тендер, производить прочие бюрократические телодвижения, договариваться об «откатах», и т. д. На всё это уходит более полугода. Да, сейчас растёт спрос на недорогие отечественные вакцины в бесплатных государственных клиниках. Но быстро его не удовлетворить – система косная и интересы народа в ней стоят на последнем месте.

Пока вакцины есть из чего делать. А вдруг не будет? Вероятность этого, увы, весьма высокая. Достаточно ещё поднять градус противостояния с Западом, и «вторичные санкции» перекроют нам весь поток субстанций. Что тогда?