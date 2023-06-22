Как преодолеть неприятности варикоза в отпуске

Лето — традиционное время для путешествий. Независимо от того, какой способ передвижения вы выбираете: с ветерком на машине, быстро на самолёте или с флёром романтики на поезде, важно заботиться о здоровье кровеносной системы и не допустить варикозного расширения вен. Хирург-флеболог сети ортопедических салонов «ОРТЕКА» Армен Авакян поделился с «Секретом» рекомендациями для летнего путешествия, чтобы провести его без забот о своих ногах.

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В России варикозной болезнью ног страдают 35 миллионов человек: 20% всех мужчин и 40% женщин. После 70 лет заболевание наблюдается более чем у 70% населения. И количество больных с каждым годом растёт. 15% из всех заболевших имеют тяжёлые формы варикоза с трофическими изменениями.

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Не перегружайте ноги

Уровень нагрузки в первые отпускные дни должен быть умеренным. Если вы в течение нескольких месяцев вели сидячий образ жизни, не занимались спортом и проводили многие часы в офисе без движения, то не стоит бросаться с места в карьер с началом отпуска. Не нужно гулять целый день без отдыха или сразу подниматься пешком в гору. Для ног это будет чрезмерная нагрузка, которая плохо повлияет на состояние кровеносной системы. К вечеру вы будете чувствовать усталость, может появиться отечность, а ночью даже начаться спазмы.

Полезный совет: гулять можно, но стоит наращивать объёмы постепенно, чтобы не навредить.

Как создать комфорт в дороге

При выборе транспорта для поездки стоит учитывать тот факт, что ноги долго будут находиться в статичном положении. Кровь в ногах будет застаиваться, а значит надо помочь организму легче перенести дорогу. Перед путешествием не злоупотребляйте алкогольными напитками и соленой едой, которые задерживают жидкость. Введите в рацион больше фруктов и овощей, чтобы избежать отеков. Можно использовать компрессионные чулки для профилактики (выбирайте те, которые легко надеть). Они создадут необходимое давление в голенях, что позволит перенести дорогу без последствий для вен. Если предстоит долгий полет или поездка на машине, запаситесь полезными аксессуарами для сна. Подойдет ортопедическая подушка, она поддержит шейный отдел позвоночника и с ней будет комфортнее.

Полезный совет: если вы будете за рулем, каким бы удобным ни было автомобильное кресло, спина может уставать. Для путешественников-водителей есть специальная поддерживающая подушка, которая создаст правильный изгиб позвоночника.

Одежда: стиль и поддержка

Тщательно подбирайте одежду для путешествий. Если в отпуске вы не занимаетесь профессиональным альпинизмом, где требования к одежде особенные, выбирайте на время прогулок свободную одежду из натуральных тканей. Она обеспечит комфорт в ногах и не будет препятствовать нормальному кровообращению. Самый важный момент — уделяйте особое внимание обуви. Отдайте предпочтение широкой обуви на небольшом каблуке, откажитесь от шпилек, кед или обуви на платформе. Лучше, чтобы во время длительных прогулок у ног была естественная поддержка стопы при помощи ортопедической стельки. Она обеспечит правильную циркуляцию крови в нижних конечностях, что поможет в профилактике отеков и варикоза.

Полезный совет: если у вас уже есть диагноз варикозного расширения вен, то не отказывайтесь на период отпуска от компрессионного трикотажа — его можно носить и в жару.

Пейте больше воды