Врач Файнзильберг: использовать глицин как стимулирующее или успокаивающее неразумно
Врач-психотерапевт, доцент кафедры психотерапии Московского института психоанализа Владимир Файнзильберг прокомментировал в беседе с RT данные о том, что во время ЕГЭ россияне купили глицина и успокоительных на 471,9 млн рублей.
«Глицин — препарат, улучшающий кровообращение головного мозга, применяющийся при задержках развития, проблемах с памятью и для улучшения мозговой деятельности, не обладает побочными выраженными эффектами. Вреда от этого не будет, но использовать его как стимулирующее или успокаивающее —неразумно, поскольку этот препарат принимается достаточно длительными курсами, в среднем 3—6 месяцев», — рассказал психотерапевт.
По поводу растительных препаратов, являющимися транквилизирующими, эксперт объяснил, что такие препараты в основном сделаны из лекарственных трав. Он подчеркнул, что у них также минимально отрицательное воздействие на организм, если говорить о разумных дозировках.
«Принимать эти препараты не возбраняется, тем более, что они действуют разово. Приём таблеток, порошков или настоек в качестве успокаивающих, нормализующих настроение препаратов, вполне логичен. Это лишь говорит о нервозной обстановке, которая складывается вокруг ЕГЭ», — отметил собеседник RT.
По личным наблюдениям специалиста, родители переживают гораздо больше детей.