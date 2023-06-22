Использовать глицин как стимулирующее или успокаивающее неразумно

«Глицин — препарат, улучшающий кровообращение головного мозга, применяющийся при задержках развития, проблемах с памятью и для улучшения мозговой деятельности, не обладает побочными выраженными эффектами. Вреда от этого не будет, но использовать его как стимулирующее или успокаивающее —неразумно, поскольку этот препарат принимается достаточно длительными курсами, в среднем 3—6 месяцев», — рассказал психотерапевт.