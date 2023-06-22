Врач назвал главные опасности постковидного синдрома

Главврач московской больницы «Коммунарка», анестезиолог-реаниматолог Денис Проценко в интервью РБК заявил, что в настоящее время для медицинского сообщества большой интерес представляет постковид, поэтому "сказать, что мы пережили ковид и забыли про него, было бы несправедливо".

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Проценко отметил, что проявления постковида крайне разнообразны, а сам синдром встречается нередко - в "Коммунарке" вопрос о перенесенном COVID-19 уже вошел в предоперационный чек-лист анестезиолога-реаниматолога.

"От кожных высыпаний до редких случаев, когда так и не восстановилось у людей обоняние или сохранились симптомы дебюта ковида — быстрая утомляемость, снижение памяти. Очень большой удар ковид нанес по сердечно-сосудистой системе переболевших", - рассказал врач.