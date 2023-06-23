Что такое биполярное расстройство, признаки и лечение

Вместе с врачом разбираемся в причинах возникновения заболевания.

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Разнообразные колебания психоэмоционального состояния людей начали изучаться только в конце XIX века. При этом первые упоминания патологии датируются 1778 годом, когда на симптомы обратил внимание протестант Джон Хэслем. Затем к нему присоединился и французский психиатр Жан-Этьен Эскироль, изучавший признаки БР. Правда, тогда это называлось «частичным безумием». Сегодня разработаны эффективные методы борьбы для ослабления проявления недуга. Как итог – улучшение качества жизни.

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Что такое биполярное расстройство?

Человек с таким диагнозом чувствует себя как на американских горках, которые ему не нравятся. Больной ощущает эйфорию, по-научному — «маниакальный эпизод», когда мир окрашивается самыми яркими красками. Настроение прекрасное, энтузиазм и радость переполняют, физическая активность увеличивается без особого труда. Всё получается с лёгкостью и свободой, как будто все проблемы и заботы исчезли. Или, наоборот, индивид действует с чувством сильного волнения, как перед важным событием.

Затем наступает период глубокой депрессии с плохим настроением. Это сопровождается потерей интереса к жизни и утратой радости от привычных занятий. Также активизируются чувство беспомощности, беспокойства, бессонница, потеря аппетита и энергии.

Период глубокой депрессии, по-научному — «депрессивный эпизод», при биполярном расстройстве можно сравнить с темнотой и безысходностью. Они охватывают пациента, не позволяя ему «видеть свет в конце тоннеля». Такое состояние может продолжаться длительное время и вызывать сильную физическую и эмоциональную боль. К сожалению, это не поддаётся контролю.

Какие типы бывают?

Есть несколько типов биполярного расстройства, которые отличаются длительностью эпизодов, частотой их возникновения и тяжестью симптомов.

Тип 1

Характеризуется наличием маниакальных эпизодов, длящиеся не менее недели, а также депрессивных эпизодов, длящихся не менее двух недель. Часто между ними происходят периоды нормального настроения.

Тип 2

Отличается от первого типа тем, что маниакальные эпизоды отсутствуют, зато имеются гипоманиакальные эпизоды. Они продолжаются не менее четырёх дней. Гипомания – состояние повышенного настроения и энергии, но не настолько выраженное, как при эйфории.

Тип 3

Ещё выделяют циклотимию. Это более лёгкая форма БР. При ней свойственны периоды эйфории и депрессии в течение не менее двух лет. Однако проявления менее выражены.

Какие фазы бывают?

Различают несколько фаз расстройства личности.

Депрессивная. Больной чувствует подавленное настроение, уныние. Часто жалуется на отсутствие сил и концентрации. Мало спит и ест. На пике БР происходят также деперсонализация и дереализация. Как итог – трудности с восприятием происходящего.

Маниакальная. Пациенты переполнены энергией, есть ощущение счастья, эйфории и нервного возбуждения. Они имеют очень высокую самооценку. Чем это опасно? В этой фазе человек неразборчив. Например, тратит все деньги, в общении присутствует бред величия, он принимает серьёзные решения, не задумываясь о последствиях, не может расслабиться.

Смешанная. Зачастую встречаются проявления и депрессии, и мании одновременно с частой сменой двух фаз в течение одного года.

Ремиссия. Это промежуток между депрессией и манией. Индивид пребывает в относительно стабильном состоянии, когда эмоции под контролем.

Как распознать биполярное расстройство?

Если вам кажется, что близкий болен, обратите внимание на следующие звоночки:

1. Резкие изменения настроения: периоды эйфории чередуются с периодами депрессии и апатии.

2. Изменения в поведении: человек может стать более активным, болтливым, агрессивным или, наоборот, замкнутым, инертным и безразличным.

3. Нарушения сна: отсутствие нужды во сне в периоды эйфории, а также бессонница в периоды депрессии.

4. Потеря интереса к жизни и удовольствия от ранее любимых занятий.

5. Снижение энергии и выносливости.

6. Снижение концентрации, памяти и способности принимать решения.

7. Суицидальные мысли и попытки.

8. Нарушения аппетита: потеря или прибавление веса в периоды депрессии или эйфории.

9. Злоупотребление алкоголем или наркотиками.

Причины биполярного расстройства

Стоит отметить, что причины этого недуга на сегодняшний день до конца не изучены. При этом существует несколько факторов, которые могут повлиять на его появление. К ним относят.

Генетический фактор, то есть наследственность. Если один из родителей страдает от данного заболевания, вероятность его появления у детей составляет около 15-25%. Более редкий случай, когда оба родителя страдают от биполярного расстройства. Тогда шансы его образования у детей возрастают до 50-75%.

Нарушение химического баланса в мозгу. Недостаток или избыток определённых нейромедиаторов может вызвать изменения настроения и повышенную возбудимость.

Стресс и травмы. Сильное перенапряжение, травма или потеря близкого человека могут стать катализатором для появления БР.

Употребление наркотиков и алкоголя. Эти факторы могут вызвать изменения в работе мозга, которые, в свою очередь, приводят к развитию психического заболевания.

Как лечится?

Всё лечение направлено на помощь пациенту: на ослабление и уменьшение симптомов, на улучшение качества жизни, на адаптацию к жизни с БР. И главное – на предотвращение рецидивов. Биполярное расстройство лечится только с помощью профессиональных методов и высококвалифицированной команды медиков и психотерапевтов. Что включает в себя помощь? Принятие медикаментов и психотерапию.

Важно понимать, что это длительный процесс, который требует терпения и настойчивости. Соблюдение рекомендаций врача, регулярный приём лекарств и участие в психотерапии помогают достичь прекрасных результатов.