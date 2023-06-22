Врач рассказал, что будет с COVID-19 осенью

Что будет осенью с COVID-19? Врач Каган рассказал о вариантах развития ситуации
Коронавирус продолжает циркулировать среди населения страны, и по-прежнему нельзя исключить всплеска заболеваемости. Об этом "Российской газете" рассказал ведущий научный редактор сервиса дистанционного медицинского образования Vrachu.ru, заслуженный врач России Михаил Каган.
На прошлой неделе в связи с COVID-19 было госпитализировано около 1800 человек, умерло 123 человека. Такие данные привели в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией. И хотя в масштабах страны цифры выглядят не такими большими, и заболеваемость снизилась за неделю почти на четверть (23,9%), факт остается фактом: вирус продолжает циркулировать среди населения. Следовательно, нельзя исключить нового подъема инфекции.
"Наступило лето, и специалисты по COVID наблюдают и думают о том, как будет развиваться ситуация в будущем. Сейчас пандемия ощущается совсем по-другому. Сравнительно низкие показатели заболеваемости COVID-19 этой зимой и весной ознаменовали самый длинный период нормальности, который человечество переживало с начала 2020 года", - говорит Каган.
На самом деле сейчас все действительно намного лучше, чем в первые годы пандемии.
"Два с половиной года назад из средств защиты у нас были только одни маски и даже не было вакцин. А два года назад мы были на этапе, когда вакцины только начали распространяться, но у нас не было паксловида (скайвиры) - эффективного противовирусного средства. Достать экспресс-тесты тоже было очень сложно, - напомнил эксперт, подчеркнув, что к настоящему моменту собран уже достаточный набор инструментов для борьбы с COVID и, очевидно, это дало свои результаты.
И все-таки, какие сценарии нас могут ожидать в ближайшие месяцы? По мнению Кагана, возможно два наиболее вероятных тренда: оптимистичный и более негативный.
"В лучшем случае вирус продолжит давать нам передышку и не будет массовых событий, подобных вспышке "Омикрона" полтора года назад, когда вирус мутировал в такой степени, что обошел наши вакцины и полностью повторно заразил всех, - пояснил доктор Каган. - Тогда система здравоохранения была перегруженной. Сейчас вполне вероятная идеальная ситуация заключается в том, что наше нынешнее затишье в заболеваемости и смертности сохранится - возможно, с сезонным всплеском инфекции зимой. И очень может быть, что это лето будет суперспокойным".
В пользу этого варианта говорит тот факт, что пока, по данным Роспотребнадзора, на территории России по-прежнему доминирует штамм "Омикрон", к которому у большинства сформировался иммунитет. Но все-таки нельзя абсолютно исключить и не столь оптимистичный сценарий, отмечает Каган.
"Озабоченность вызывает то, что люди не следят за своими вакцинациями, и можно предсказать, что ежегодное использование вакцины от COVID-19 будет намного хуже, чем проведение прививок против гриппа, которое тоже не идеально. Люди ослабили бдительность - и это потенциальный фактор риска возможного ухудшения ситуации", - считает врач.
Причем, по его мнению, новый всплеск не исключен, даже если не появится новых, более патогенных вариантов вируса.
"Таким образом, это лето будет играть важную роль в определении того, как на самом деле будет выглядеть годовое расписание COVID-19. Будут ли у нас большие осенние и зимние пики каждый год? Или, как предполагает ряд специалистов, этот вирус, в конечном итоге, станет подобным гриппу, и заболеваемость будет, в основном, ограничиваться зимой? Об этом мы пока еще точно не знаем. У нас пока еще недостаточно данных", - заключил Каган.