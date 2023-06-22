Врач рассказал, что будет с COVID-19 осенью

"Два с половиной года назад из средств защиты у нас были только одни маски и даже не было вакцин. А два года назад мы были на этапе, когда вакцины только начали распространяться, но у нас не было паксловида (скайвиры) - эффективного противовирусного средства. Достать экспресс-тесты тоже было очень сложно, - напомнил эксперт, подчеркнув, что к настоящему моменту собран уже достаточный набор инструментов для борьбы с COVID и, очевидно, это дало свои результаты.