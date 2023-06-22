Врач прокомментировал мнение об искусственном происхождении COVID-19

Это же не первая пандемия была. Они случаются раз в 50 лет, например, испанка на слуху. Когда обсуждают вирус естественный или вирус созданный, всё-таки мне хочется, опираясь на то, что у нас было, верить, что это естественный процесс. Человечество с пандемиями живёт, и такие страшные пандемии случаются в среднем раз в 50 лет. Нашему поколению не повезло. Денис Проценко Главный врач московской больницы «Коммунарка»