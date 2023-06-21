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Хирург Косов дал советы для избежания тяжелых осложнений панкреатита

Лето традиционно считается порой отпусков и пикников на природе, и в этот период особенно важно заботиться о своем здоровье, чтобы не оказаться на больничной койке.

Хирург дал советы для избежания тяжелых осложнений панкреатита
© Слово и Дело

Так, особую опасность летом представляет панкреатит и его серьезное осложнение — панкреонекроз. Об этом предупредил врач-хирург Артем Косов в беседе с aif.ru.

По его словам, профилактика данного заболевания предельно проста. Важно не объедаться, особенно жирной мясной, жареной и копченой пищей. Также стоит отказаться от злоупотребления алкоголем, резюмировал специалист.

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