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Как распознать «мужской» рак и кто находится в зоне риска

Рак предстательной железы (злокачественная опухоль простаты), как и многие другие онкологические заболевания, опасен тем, что на ранних стадиях распознать недуг бывает сложно, рассказал Life врач-уролог, эндоуролог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга), к.м.н. Карен Мкртчян.

Как распознать «мужской» рак и кто находится в зоне риска
© Газета.Ru

"Симптомы появляются уже на поздних стадиях, когда есть осложнения от опухоли, появились метастазы. К ним относятся наличие крови в моче, слабость, боли в костях. Единственная возможность вовремя выявить заболевание - регулярно проходить диспансеризацию", - отметил Мкртчян.

По словам специалисты, существуют факторы риска, которые могут спровоцировать заболевание.

Так, прежде всего это возраст, у мужчин старше 40-45 лет риск появления рака будет выше.

К другим факторам уролог отнес ожирение и генетику. Кроме того, на это могут повлиять расовая и этническая принадлежность.

Эксперт отметил, что рак предстательной железы чаще всего встречается у людей, принадлежащих к афро-карибской этническим группам. У японской нации, например, риск возникновения заболевания напротив значительно ниже.

Врач-сексолог, психотерапевт Научно-клинического центра "Карповка+" Олег Гулько до этого отмечала, что, согласно опубликованному в журнале European Urology исследованию ученых Гарвардского университета, мужчина должен эякулировать примерно 21 раз в месяц, чтобы снизить риск развития рака предстательной железы на 30%.

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