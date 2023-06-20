Как распознать «мужской» рак и кто находится в зоне риска

Рак предстательной железы (злокачественная опухоль простаты), как и многие другие онкологические заболевания, опасен тем, что на ранних стадиях распознать недуг бывает сложно, рассказал Life врач-уролог, эндоуролог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга), к.м.н. Карен Мкртчян.

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"Симптомы появляются уже на поздних стадиях, когда есть осложнения от опухоли, появились метастазы. К ним относятся наличие крови в моче, слабость, боли в костях. Единственная возможность вовремя выявить заболевание - регулярно проходить диспансеризацию", - отметил Мкртчян.

По словам специалисты, существуют факторы риска, которые могут спровоцировать заболевание.

Так, прежде всего это возраст, у мужчин старше 40-45 лет риск появления рака будет выше.

К другим факторам уролог отнес ожирение и генетику. Кроме того, на это могут повлиять расовая и этническая принадлежность.

Эксперт отметил, что рак предстательной железы чаще всего встречается у людей, принадлежащих к афро-карибской этническим группам. У японской нации, например, риск возникновения заболевания напротив значительно ниже.