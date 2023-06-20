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Врач назвал симптом тяжелой болезни легких

С ощущением нехватки воздуха, невозможности глубоко выдохнуть или вдохнуть порой сталкиваются даже здоровые люди. Иногда одышку вызывают занятия спортом, жаркая погода или что-то ещё. Но порой это признак опасных болезней.

Врач назвал симптом тяжелой болезни легких
© Секрет Фирмы

Об одной из самых жутких из них профессор кафедры пульмонологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, доктор медицинских наук Заурбек Айсанов рассказал «Газете.Ru».

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Одышка в покое как симптом болезни

Нехватка воздуха при бездействии — характерный признак так называемой хронической обструктивной болезни лёгких (ХОБЛ). Как подчеркнул Заурбек Айсанов, это заболевание без должного лечения легко может убить человека.

«Корреляция между степенью одышки и ХОБЛ существует, и она достаточно сильная. Чем больше степень бронхиальной обструкции, тем выше выраженность одышки. У пациентов с тяжёлой степенью ХОБЛ одышка отмечается уже в покое», — сообщил специалист.

Айсанов объяснил: если одышка проявляется при высоких нагрузках — её степень невысока. А вот если вы задыхаетесь, даже особо не напрягаясь, это уже очень плохо и нужно срочно проверить лёгкие.

Что такое ХОБЛ и кто ей болеет

Хроническая обструктивная болезнь легких — заболевание, для которого характерны воспаление дыхательных путей и отёк бронхов. Оно поражает как центральные, так и периферические дыхательные пути, а также альвеолы, паренхиму и сосудистую сетку лёгких. Со временем болезнь усугубляется.

Она включает в себя:

  • Хронический обструктивный бронхит. При нём человек три месяца и дольше кашляет с мокротой.
  • Эмфизему. Это когда ткани лёгких неестественно расширяются, образуя своеобразный клапан, мешающий воздуху выходить.

Появляется ХОБЛ обычно у курильщиков. Но есть и другие факторы, повышающие риск заболеть:

  • сильно загрязнённая окружающая среда;
  • повышенная влажность воздуха;
  • опасная профессиональная деятельность (например, работа в шахте).

Кроме того, болезнь могут спровоцировать вирусы — от пневмококка до гемофильной палочки.

Как выявляют ХОБЛ

Есть специальный тест, который позволяет точно понять, есть у человека хроническая болезнь лёгких или нет. Называется он спирометрия. Врач с помощью спецприбора оценивает функцию внешнего дыхания, и если существуют явные симптомы ХОБЛ, то спирометр это покажет. Затем догадку медика подтверждают на повторной спирометрии и после этого ставят точный диагноз и назначают лечение.

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