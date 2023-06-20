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Чем опасен вирус папилломы человека

Врач-онколог областного клинического онкодиспансера Владимир Суворов и завкафедрой акушерства и гинекологии медуниверситета Наталья Бурова рассказали, как сохранить свое здоровье.

Чем опасен вирус папилломы человека
© scientificanimations.com

По данным Международного общества по ВПЧ, свыше 80% населения Земли заражается этими вирусами в течение жизни. Около 30 видов являются онкогенными, способными вызвать рак половых органов у мужчин и женщин.

Специалисты заявили, что самый эффективный метод борьбы с этим заболеванием – вакцинация. Только она позволит сохранить значительное количество жизней.

Самая большая опасность ВПЧ заключается в том, что заболевание может повлиять на течение беременности, привести к внутриутробному инфицированию плода и потере беременности либо к рождению больного ребенка.

По словам экспертов, вакцинация на репродуктивную функцию никак не способна повлиять.

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