Чем опасен вирус папилломы человека

Врач-онколог областного клинического онкодиспансера Владимир Суворов и завкафедрой акушерства и гинекологии медуниверситета Наталья Бурова рассказали, как сохранить свое здоровье.

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По данным Международного общества по ВПЧ, свыше 80% населения Земли заражается этими вирусами в течение жизни. Около 30 видов являются онкогенными, способными вызвать рак половых органов у мужчин и женщин.

Специалисты заявили, что самый эффективный метод борьбы с этим заболеванием – вакцинация. Только она позволит сохранить значительное количество жизней.

Самая большая опасность ВПЧ заключается в том, что заболевание может повлиять на течение беременности, привести к внутриутробному инфицированию плода и потере беременности либо к рождению больного ребенка.