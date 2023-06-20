Невролог: рассеянный склероз невозможно вылечить, но можно замедлить

Невролог Чудинская: рассеянный склероз невозможно вылечить, но есть способы замедлить его. Сейчас это одно из самых распространённых заболеваний нервной системы. Есть несколько методов лечения симптомов РС, которые помогают замедлить прогрессирование заболевания. Как минимум можно улучшить качество своей жизни при помощи поддерживающей терапии, регулярных физических упражнений, физиотерапии, реабилитации и психотерапии.

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«Немаловажна поддержка со стороны близких и друзей. Некоторые пациенты также выбирают альтернативные методы лечения, такие как йога и массаж», — сообщила РИАМО врач-невролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), врач высшей категории Галина Чудинская.

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Как выявляют рассеянный склероз

Для диагностики этого неприятного диагноза используют различные методы:

клинические исследования;

магнитно-резонансная томография;

ликворологические исследования;

иммунологические и другие клинико-инструментальные, лабораторные методы.

Чудинская подчеркнула, что точная и качественная диагностика РС может занять время и, возможно, придётся не раз посещать врача.

Как снизить риск развития рассеянного склероза

Каких-то специфических методов профилактики рассеянного склероза не существует, но, например, отказ от курения и диета могут помочь снизить риск развития заболевания.

«Причины и механизмы развития заболевания не до конца изучены. Однако регулярное употребление витамина D, отказ от курения, соблюдение здоровой и сбалансированной диеты, а также занятие спортом и физической активностью могут снизить риск развития РС», — отметила Чудинская.

Также важно не откладывать поход к врачам при появлении первых странных симптомов. Так вы успеете вовремя заметить заболевание ещё в зачатке, чтобы как можно эффективнее потом его сдерживать.

«Понимание проблем, с которыми они сталкиваются, и простые жесты доброты и сострадания могут... обеспечить улучшения в их жизни. Также нужно стремиться к информированию об этом заболевании и поддержке научных исследований, направленных на поиск новых методов лечения и предотвращения его развития», — заключила Чудинская.

Симптомы рассеянного склероза

Зачастую это тяжёлое заболевание ассоциируется с пожилыми людьми. Но, по словам руководителя кабинета рассеянного склероза Красноярского края Марии Аброськиной, болезнь чаще диагностируют у трудоспособных людей в возрасте от 25 до 38 лет. Причём на одного мужчину с таким диагнозом приходится сразу четыре женщины.

Симптомами этого опасного заболевания могут быть проблемы со зрением, координацией движений, а также общая слабость, потеря чувствительности тела, нарушения мочеиспускания. Страдающие рассеянным склерозом могут стать инвалидами.

При проявлении похожих симптомов врач рекомендовала не заниматься самолечением и не ставить себе диагноз по интернету, а обратиться к профессионалам, чтобы получить квалифицированный диагноз.