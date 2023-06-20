Кардиолог рассказал, что делать при гипотоническом кризе

Кардиолог Жито: при гипотоническом кризе человеку нужно дать сладкий чай. Жару многие переносят тяжело: к привычным слабости и потливости могут добавиться солнечный удар или гипотонический криз. Последний проявляется в виде резкого падения давления. На этом фоне у человека начинает кружиться голова, появляется шум в ушах и проступает пот. О том, что делать в такой ситуации, рассказал кардиолог и эндокринолог Алексей Жито.

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Симптомы гипотонического криза

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По словам Жито, гипотонический криз в жару может случиться с каждым. Обычно человек ощущает головокружение и шум в ушах. Ноги и руки в него бледнеют, пульс учащается. Может проступить пот. Всё идёт к тому, что больной вот-вот потеряет сознание. Порядок действий в такой ситуации зависит как раз от этого.

Если человек в сознании

При гипотоническом кризе больного следует уложить на горизонтальную твёрдую поверхность, а ноги приподнять, чтобы кровь из конечностей начала приливать к голове и мозгу. С этой же целью можно сделать массаж ног, который проводят руками от ступней к малом тазу.

Необходимо снять все давящие элементы одежды — ремни, пояса и тесные воротники. Также важно обеспечить приток воздуха — можно открыть окно, помахать на человека газеткой или включить вентилятор.

Кроме того, больного нужно напоить тёплым и обязательно сладким чаем. Сахар улучшит работу мозга и подпитает его, отметил Жито.

Для улучшения кровоснабжения можно даже попробовать побить человека по щекам. Правда, важно рассчитать силу удара. Иначе можно сделать ещё хуже. Ещё привести больного в чувства помогает ватка, смоченная в растворе нашатыря.

Если человек без сознания

Если человек, которому стало плохо, всё-таки потерял сознание, первым делом нужно вызвать скорую. Далее необходимо положить больного на бок и следить за тем, чтобы язык не перекрыл дыхательные пути. Если в дыхательных путях есть рвотные массы, их следует удалить. При возможности пациенту также требуется инъекция преднизолона, дексаметазона или кофеина.

Правда, если признаков жизни человек не подаёт, самое время переходить к сердечно-лёгочной реанимации.

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