"Вплоть до менингита": в Роспотребнадзоре предупредили о риске роста энтеровирусной инфекции
Высыпания на коже, герпетическая ангина и сильная диарея, - все это признаки "летнего гриппа", так в народе называют энтеровирусную инфекцию. Заболеваемость всегда растет летом, особенно с наступлением купального сезона, - предупредили в Роспотребнадзоре.
"Чаще всего вирус попадает в организм во время купания в загрязненных водоемах", - сообщил в Telegram-канале руководитель территориального управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю Дмитрий Горяев.
Кто и как может заразиться энтеровирусом?
Энтеровирусом часто заражаются дети, и это может быть опасно: самое грозное осложнение - это серозный менингит. Взрослые обычно болеют легко, по типу ОРВИ и даже бессимптомно - и поэтому могут заражать детей.
Энтеровирус распространен повсеместно, а, кроме того, он очень устойчив во внешней среде - поэтому заразиться легко. К тому же, от него нет прививки, поэтому заранее защититься от встречи с ним не получится.
"Энтеровирусы длительное время могут сохраняться в сточных водах, плавательных бассейнах, открытых водоемах, на бытовых предметах, продуктах питания (молоко, фрукты, овощи). Источник инфекции - всегда только человек: больной или носитель возбудителя. Основные пути передачи - водный и контактно-бытовой, а также - воздушно-капельный, если у больного инфекция протекает по типу простуды, и поражаются верхние дыхательные пути", - пояснили в Центре гигиенического образования населения Роспотребнадзора.
Факторами передачи инфекции могут быть вода (купание в бассейне или открытом водоеме), плохо вымытые овощи, фрукты, зелень, грязные руки, игрушки, приготовленный из некачественной воды лед.
Как проявляется энтеровирус?
Симптомы разнообразны: заболевание может протекать в виде герпетической ангины (с болезненными высыпаниями в глотке), с сыпью на коже рук и тела, на лице в области рта. Характерный симптом - расстройство пищеварения и диарея. Параллельно возникают признаки типичной простуды: у больного может подняться температура, развивается слабость, болят голова и мышцы, ноют суставы, начинается насморк. Самая опасная форма энтеровирусной инфекции - серозный вирусный менингит.
Как заподозрить менингит?
Его основные признаки:
- сильная, нарастающая с каждым часом головная боль без определенной локализации, не проходящая после приема лекарств;
- внезапные приступы рвоты, не приносящие облегчения;
- усиление боли и рвоты от яркого света или звука;
- необычная заторможенность или возбуждение;
- судороги.
При появлении таких симптомов нужно немедленно обратиться к врачу.
"Несмотря на яркую клинику и выраженность проявлений, течение энтеровирусной инфекции чаще благоприятное, осложнения встречаются редко", - успокаивают эксперты Центра гигиенического образования..
Как же защититься от энтеровируса?
Необходимо соблюдать простые правила:
- мыть руки с мылом после посещения туалета, перед едой;
- тщательно мыть фрукты и овощи;
- пить только бутилированную воду или кипяченую;
- избегать контактов с людьми с признаками инфекционных заболеваний, с сыпью, температурой, кашлем ;
- купаться только на специально оборудованных пляжах или в бассейнах, в которых проводится обеззараживание и контроль качества воды;
- защищать пищу от мух и других насекомых;
- не использовать для охлаждения напитков лед, приготовленный из сырой воды;
- не трогать грязными руками лицо, нос, глаза.