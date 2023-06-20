В Роспотребнадзоре предупредили о риске роста энтеровирусной инфекции

Высыпания на коже, герпетическая ангина и сильная диарея, - все это признаки "летнего гриппа", так в народе называют энтеровирусную инфекцию. Заболеваемость всегда растет летом, особенно с наступлением купального сезона, - предупредили в Роспотребнадзоре.

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"Чаще всего вирус попадает в организм во время купания в загрязненных водоемах", - сообщил в Telegram-канале руководитель территориального управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю Дмитрий Горяев.

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Кто и как может заразиться энтеровирусом?

Энтеровирусом часто заражаются дети, и это может быть опасно: самое грозное осложнение - это серозный менингит. Взрослые обычно болеют легко, по типу ОРВИ и даже бессимптомно - и поэтому могут заражать детей.

Энтеровирус распространен повсеместно, а, кроме того, он очень устойчив во внешней среде - поэтому заразиться легко. К тому же, от него нет прививки, поэтому заранее защититься от встречи с ним не получится.

"Энтеровирусы длительное время могут сохраняться в сточных водах, плавательных бассейнах, открытых водоемах, на бытовых предметах, продуктах питания (молоко, фрукты, овощи). Источник инфекции - всегда только человек: больной или носитель возбудителя. Основные пути передачи - водный и контактно-бытовой, а также - воздушно-капельный, если у больного инфекция протекает по типу простуды, и поражаются верхние дыхательные пути", - пояснили в Центре гигиенического образования населения Роспотребнадзора.

Факторами передачи инфекции могут быть вода (купание в бассейне или открытом водоеме), плохо вымытые овощи, фрукты, зелень, грязные руки, игрушки, приготовленный из некачественной воды лед.

Как проявляется энтеровирус?

Симптомы разнообразны: заболевание может протекать в виде герпетической ангины (с болезненными высыпаниями в глотке), с сыпью на коже рук и тела, на лице в области рта. Характерный симптом - расстройство пищеварения и диарея. Параллельно возникают признаки типичной простуды: у больного может подняться температура, развивается слабость, болят голова и мышцы, ноют суставы, начинается насморк. Самая опасная форма энтеровирусной инфекции - серозный вирусный менингит.

Как заподозрить менингит?

Его основные признаки:

- сильная, нарастающая с каждым часом головная боль без определенной локализации, не проходящая после приема лекарств;

- внезапные приступы рвоты, не приносящие облегчения;

- усиление боли и рвоты от яркого света или звука;

- необычная заторможенность или возбуждение;

- судороги.

При появлении таких симптомов нужно немедленно обратиться к врачу.

"Несмотря на яркую клинику и выраженность проявлений, течение энтеровирусной инфекции чаще благоприятное, осложнения встречаются редко", - успокаивают эксперты Центра гигиенического образования..

Как же защититься от энтеровируса?

Необходимо соблюдать простые правила:

- мыть руки с мылом после посещения туалета, перед едой;

- тщательно мыть фрукты и овощи;

- пить только бутилированную воду или кипяченую;

- избегать контактов с людьми с признаками инфекционных заболеваний, с сыпью, температурой, кашлем ;

- купаться только на специально оборудованных пляжах или в бассейнах, в которых проводится обеззараживание и контроль качества воды;

- защищать пищу от мух и других насекомых;

- не использовать для охлаждения напитков лед, приготовленный из сырой воды;