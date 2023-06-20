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Врач психиатр-нарколог Егорова рассказала гражданам РФ, как действовать в случае отравления алкоголем

Зачастую россияне экономят на здоровье и приобретают дешевый алкоголь в подозрительных местах, что грозит огромными проблемами для здоровья.

Нарколог рассказала, как действовать в случае отравления алкоголем
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Это подтверждает недавние массовые смерти в России, вызванные употреблением напитка ненадлежащего качества "Мистер Сидр".

Врач-нарколог Мария Егорова дала рекомендации о том, как правильно поступить при отравлении спиртными напитками. Об этом передает SM News Тюмень.

"Первая помощь зависит от того, в каком состоянии находится пострадавший. Если он без сознания, но есть дыхание, реагирует на крик и болевые раздражители, то необходимо обеспечить приток свежего воздуха, дать понюхать нашатырный спирт, повернуть на бок во избежание аспирации рвотных масс", - сказала врач.

Если пациент потерял сознание, следует промыть желудок водой или слабым раствором соды и сразу же вызвать скорую помощь.

В любом случае при отравлении некачественным алкоголем требуется обращение к специалисту, дабы исключить более серьезные последствия для здоровья.

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