Нарколог рассказала, как действовать в случае отравления алкоголем

"Первая помощь зависит от того, в каком состоянии находится пострадавший. Если он без сознания, но есть дыхание, реагирует на крик и болевые раздражители, то необходимо обеспечить приток свежего воздуха, дать понюхать нашатырный спирт, повернуть на бок во избежание аспирации рвотных масс", - сказала врач.