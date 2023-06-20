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Офтальмолог рассказала, чем полезно легкое почесывание глаз

Легкое почесывание глаз сравнимо с массажем, который помогает избежать закупорки желез. Кроме этого, при этом повышается тонус кожи и мышц век, кровоток и лимфодренаж.

Офтальмолог рассказала, чем полезно легкое почесывание глаз
© Runews24

По словам офтальмолога Натальи Площанской, в легком зуде нет ничего страшного, а глаза в таких случаях чешутся по физиологической причине. Поэтому врач утверждает, что чесать глаза нужно и даже полезно, главное, чтобы руки были чистыми.

Правда, отметила специалист, если глаза покраснели и зудят постоянно, это может быть симптомом аллергических реакций на пыль и шерсть животных, воспаления из-за вирусов, бактерий и грибка, конъюнктивита, ячменя и прочих воспалений.

При усталости глаз, недосыпе, а также и переутомлении они также склонный чесаться.

Также почесывание вместе с покраснением может указывать на сахарный диабет, заболевания печени или признаком глистов.

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