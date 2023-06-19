Ногу свело: почему вы чувствуете покалывание в конечностях и что с этим делать

Наверняка вам знакомо состояние, когда в ногах и руках начинается неприятное покалывание и как будто конечность немеет. Специалисты говорят о том, что подобное состояние может быть вызвано множественными факторами, точную причину может выяснить только грамотный врач. У покалывания в конечностях есть название — парестезия, вполне себе медицинский термин, который могут озвучить на приеме у специалиста и пугаться его не нужно, так как для каждого случая существуют методы борьбы.

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Дефицит витаминов

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Если вашему организму не хватает витаминов, начинают страдать все органы, но особенно заметно авитаминоз сказывается на нервной системе. Начинаются проблемы со сном, может начать бледнеть кожа, а также возникает покалывание в ногах и руках. В большинстве случаев речь идет о недостатке витамина B12, который чаще других витаминов нуждается в восполнении нашим организмом.

Остеохондроз

Часто при остеохондрозе возникает покалывание именно в ногах. При этом, помимо неприятного ощущения в области голеней и ступней, может наступать временное онемение. В некоторых случаях люди отмечают боль в области покалывания. Обязательно обратитесь к врачу, если замечаете подобные симптомы, так как развитие остеохондроза может серьезно осложнить активную жизнь, а потому заболевание лучше «схватить» на ранней стадии.

Туннельный синдром

Речь идет о туннельном синдроме запястья. Если вы проводите большую часть дня за компьютером, вам, возможно, знакомы эти ощущения. Покалывание начинается в кистях и растягивается до локтя, а иногда и дальше. Но нередко причиной данного синдрома может стать и травма. Если неприятные ощущения не покидают даже после активной терапии, обязательно сообщите о своем состоянии врачу.

Рассеянный склероз