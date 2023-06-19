Ногу свело: почему вы чувствуете покалывание в конечностях и что с этим делать
Наверняка вам знакомо состояние, когда в ногах и руках начинается неприятное покалывание и как будто конечность немеет. Специалисты говорят о том, что подобное состояние может быть вызвано множественными факторами, точную причину может выяснить только грамотный врач. У покалывания в конечностях есть название — парестезия, вполне себе медицинский термин, который могут озвучить на приеме у специалиста и пугаться его не нужно, так как для каждого случая существуют методы борьбы.
Дефицит витаминов
Если вашему организму не хватает витаминов, начинают страдать все органы, но особенно заметно авитаминоз сказывается на нервной системе. Начинаются проблемы со сном, может начать бледнеть кожа, а также возникает покалывание в ногах и руках. В большинстве случаев речь идет о недостатке витамина B12, который чаще других витаминов нуждается в восполнении нашим организмом.
Остеохондроз
Часто при остеохондрозе возникает покалывание именно в ногах. При этом, помимо неприятного ощущения в области голеней и ступней, может наступать временное онемение. В некоторых случаях люди отмечают боль в области покалывания. Обязательно обратитесь к врачу, если замечаете подобные симптомы, так как развитие остеохондроза может серьезно осложнить активную жизнь, а потому заболевание лучше «схватить» на ранней стадии.
Туннельный синдром
Речь идет о туннельном синдроме запястья. Если вы проводите большую часть дня за компьютером, вам, возможно, знакомы эти ощущения. Покалывание начинается в кистях и растягивается до локтя, а иногда и дальше. Но нередко причиной данного синдрома может стать и травма. Если неприятные ощущения не покидают даже после активной терапии, обязательно сообщите о своем состоянии врачу.
Рассеянный склероз
Наверное, самая неприятная и опасная причина появления покалывания в конечностях. При рассеянном склерозе происходит разрушение волокон спинного мозга. К слову, именно парестезия является одним из первых признаков РС. Не стоит ждать, когда заболевание войдет в активную стадию, если помимо покалываний вас беспокоит слабость, вам трудно двигаться и выполнять даже простые мелкие действия, не тяните с походом к врачу.