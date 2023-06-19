Когда необходимо проверить сосуды

Сердечно-сосудистая система – главная система в организме, благодаря которой происходит циркуляция крови между органами и тканями. Нарушения в работе этих механизмов могут стоить человеку жизни, потому особенно важно внимательно относиться к своему здоровью и, заподозрив проблемы с сердцем или сосудами, незамедлительно обращаться к врачу.

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"Рамблер" поговорил с экспертом и уточнил, в каких случаях стоит насторожиться и провести обследование сосудов для исключения серьезных заболеваний.

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По словам специалиста, основными симптомами, указывающими на проблемы с сосудами, являются появление зябкости кистей и стоп, чувство покалывания и "мурашек" по всему телу или отдельным его частям. Изменение цвета кожного покрова: бледность или синюшность, – также говорят о довольно выраженном нарушении кровообращения в организме, что является следствием проблем с сосудистой системой.

Стоит обращать внимание и на волосяной покров – если он стал значительно реже, это тоже повод насторожиться и заподозрить нарушения в кровообращении. Волосы первые остро реагируют на плохое кровоснабжение тканей. Помимо этого, важным симптомом и сигналом к тому, чтобы провести обследование сосудов, является появление отечности на нижних конечностях.

Люди, имеющие вредные привычки, в частности, курильщики, среди первых находятся в группе риска. Пациенты, страдающие нарушением обмена холестерина, как и те, у кого диагностирован сахарный диабет, тоже рискуют получить проблемы с сосудистой системой. По словам доктора, мужчинам старше 50 лет при любых подозрениях стоит как минимум пройти уздс-артерий и вен нижних конечностей. Елисеев Максим Викторович Врач общей практики, бариатрический хирург

Еще один очень тревожный симптом – так называемое снижение дистанции безболевой ходьбы. Если даже после непродолжительной прогулки начинаются боли в икроножных мышцах, что заставляет человека остановиться и передохнуть, после чего возобновить движение, требуется обязательное обследование.