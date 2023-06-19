Врач предупредил об опасности лекарств от запора

Врач и телеведущий Александр Мясников предупредил об опасности популярной группы препаратов. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» он рассказал, что прием лекарств от запора может привести к аритмии. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».