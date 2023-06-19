Врач предупредил об опасности лекарств от запора

Врач и телеведущий Александр Мясников предупредил об опасности популярной группы препаратов. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» он рассказал, что прием лекарств от запора может привести к аритмии. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».
Специалист объяснил, что большинство препаратов от запора выводят из организма через стенки кишечника воду и электролиты.
«99 процентов препаратов от запора приводят к потере жидкости и электролитов», — отметил он. Потеря электролитов же вызывает нарушение сердцебиения — аритмию, добавил врач.
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