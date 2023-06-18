Врачи: у постоянно уставшего человека может быть анемия или диабет

Доктор Мохан: у постоянно уставшего человека может быть анемия или диабет. И это только две серьёзные проблемы из всего списка. Нередко человек «как выжатый лимон» не потому, что он переработал или давно не высыпался. На это просто чаще всего списывают такое состояние. В действительности же усталость появляется и из-за высокого сахара в крови, апноэ во сне или даже депрессии. Подробнее рассказал доктор Раджа Мохан из британской лаборатории Rainbow.

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Апноэ

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Это кратковременная остановка дыхания во сне — более чем на 10 секунд. В результате его качество ухудшается, а днём появляется усталость. Плюс могут быть перепады настроения и головные боли.

Это заболевание увеличивает риск развития инфаркта, инсульта, деменции и сахарного диабета.

Анемия

При её наличии в организме недостаточно эритроцитов, поэтому появляются усталость и слабость. Чаще всего анемия бывает из-за дефицита железа или витамина B12 .Для определения проблемы нужно сдать кровь, а дальше в зависимости от того, какой дефицит, — восполнить его.

Железодефицитная анемия — одна из главных проблем молодых мам. У них она появляется из-за кровопотери при родах и грудного вскармливания, ведь из организма уходит и железо. В конечном итоге женщина начинает чувствовать слабость, также у неё ухудшается настроение и состояние кожи, становятся сухими и ломкими волосы и ногти.

Проблемы со щитовидной железой

По словам Мохана, вызвать усталость может как гиперактивная, так и гипоактивная щитовидная железа. Также о проблемах с ней сигнализируют, например, чувствительность к холоду или теплу, увеличение или потеря веса, мышечные боли и слабость.

Для того чтобы оценить работу щитовидки, нужно сперва сдать анализ на ТТГ. Гормон гипофиза ТТГ как раз и регулирует работу щитовидной железы.

Синдром хронической усталости

Это расстройство характеризуется ощущением крайней усталостью, которая не проходит после отдыха. В таком случае результата не даёт не просто кратковременная передышка, а даже полноценный отпуск ничего не меняет. Для того чтобы истребить такое состояние, нужно хорошенько постараться. Но главное, что успех возможен.

Депрессия

При ней часто наблюдаются усталость и низкий уровень энергии. Среди других признаков депрессии выделяют: нарушения сна, эмоциональные качели и неопрятный внешний вид.

Диабет