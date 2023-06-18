Невролог: проблемы с мочеиспусканием при болях в спине требуют визита к врачу

Невролог Исайкин: проблемы с мочеиспусканием при болях в спине требуют визита к врачу
Невролог Исайкин: проблемы с мочеиспусканием при болях в спине требуют визита к врачу. Далеко не все готовы при появлении неприятных ощущений в спине бежать к доктору, надеясь на тот самый всемогущий авось. Срабатывает это, правда, только в очень редких случаях. Чаще такой подход играет против больного, а в некоторых случаях даже может сделать его инвалидом. Рассказываем, когда боль в спине терпеть точно не надо.
Возраст
В молодом возрасте боль в спине — нонсенс. Если такой симптом появился у человека до 20 лет, нужно проконсультироваться с врачом, объяснил сотрудник Первого московского государственного медицинского университета им. И. М. Сеченова Алексей Исайкин. Спина у молодёжи может болеть из-за травмы или опухоли.
Пожилым при болях в спине тоже не стоит медлить с походом к врачу. У них такой симптом часто появляется из-за опухоли или остеопороза — заболевания, при котором кости становятся очень хрупкими и возрастает риск переломов.
Сопутствующие симптомы
Людям от 20 до 50 лет боль в спине можно и потерпеть. Чаще всего боль в спине у взрослых не опасна и проходит сама по себе за несколько недель, отметил невролог.
Обязательно надо идти к врачу, только если присутствуют эти симптомы:
задержка или недержание мочи,
слабость или онемение в ногах,
онемение аногенитальной области.
Если есть такие симптомы, лучше сразу же обращаться за помощью. Промедление чревато тем, что функции органов могут не восстановиться и человек останется инвалидом, объяснил Исайкин.
Другие красные флаги:
похудение;
повышенная температура;
необычная локализация боли;
боль отдаёт в живот, пах;
приступ боли спровоцирован не движением, а мочеиспусканием, сексом или приёмом пищи;
обострение боли ночью и облегчение при ходьбе.
Приём других лекарств
Врач посоветовал обращаться за помощью, если спина заболела на фоне приёма цитостатиков (препараты для лечения рака) или кортикостероидов (гормональных лекарств против воспаления).
Во-первых, эти препараты могут приводить к остеопорозу. Во-вторых, они ослабляют иммунитет, поэтому есть риск септических поражений.
Продуло спину: когда идти к врачу?
Сами по себе сквозняки тут ни при чём. Они приводят к переохлаждению определённой области тела. В результате страдает иммунитет и актуализируются другие проблемы (к примеру, остеохондроз позвоночника).
Есть несколько способов снять боль в спине: мази, уколы и таблетки. Анестезиолог Антон Гришин рекомендовал использовать для этого именно таблетки, потому что они и боль снимают, и побочек не вызывают.
Но если вы пьёте таблетки уже 5–7 дней, а боль не проходит, а может, начинает отдавать в конечности, это однозначно повод проконсультироваться с врачом, отметил Гришин. Если довести состояние до хронического, разбираться с ним будет куда сложнее.