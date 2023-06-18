Невролог: проблемы с мочеиспусканием при болях в спине требуют визита к врачу

Невролог Исайкин: проблемы с мочеиспусканием при болях в спине требуют визита к врачу. Далеко не все готовы при появлении неприятных ощущений в спине бежать к доктору, надеясь на тот самый всемогущий авось. Срабатывает это, правда, только в очень редких случаях. Чаще такой подход играет против больного, а в некоторых случаях даже может сделать его инвалидом. Рассказываем, когда боль в спине терпеть точно не надо.

Возраст

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В молодом возрасте боль в спине — нонсенс. Если такой симптом появился у человека до 20 лет, нужно проконсультироваться с врачом, объяснил сотрудник Первого московского государственного медицинского университета им. И. М. Сеченова Алексей Исайкин. Спина у молодёжи может болеть из-за травмы или опухоли.

Пожилым при болях в спине тоже не стоит медлить с походом к врачу. У них такой симптом часто появляется из-за опухоли или остеопороза — заболевания, при котором кости становятся очень хрупкими и возрастает риск переломов.

Сопутствующие симптомы

Людям от 20 до 50 лет боль в спине можно и потерпеть. Чаще всего боль в спине у взрослых не опасна и проходит сама по себе за несколько недель, отметил невролог.

Обязательно надо идти к врачу, только если присутствуют эти симптомы:

задержка или недержание мочи,

слабость или онемение в ногах,

онемение аногенитальной области.

Если есть такие симптомы, лучше сразу же обращаться за помощью. Промедление чревато тем, что функции органов могут не восстановиться и человек останется инвалидом, объяснил Исайкин.

Другие красные флаги:

похудение;

повышенная температура;

необычная локализация боли;

боль отдаёт в живот, пах;

приступ боли спровоцирован не движением, а мочеиспусканием, сексом или приёмом пищи;

обострение боли ночью и облегчение при ходьбе.

Приём других лекарств

Врач посоветовал обращаться за помощью, если спина заболела на фоне приёма цитостатиков (препараты для лечения рака) или кортикостероидов (гормональных лекарств против воспаления).

Во-первых, эти препараты могут приводить к остеопорозу. Во-вторых, они ослабляют иммунитет, поэтому есть риск септических поражений.

Продуло спину: когда идти к врачу?

Сами по себе сквозняки тут ни при чём. Они приводят к переохлаждению определённой области тела. В результате страдает иммунитет и актуализируются другие проблемы (к примеру, остеохондроз позвоночника).

Есть несколько способов снять боль в спине: мази, уколы и таблетки. Анестезиолог Антон Гришин рекомендовал использовать для этого именно таблетки, потому что они и боль снимают, и побочек не вызывают.