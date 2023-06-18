Эксперт рассказала, как распознать болезнь легких

Хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) в России болеют более 800 тысяч человек. Эта болезнь занимает первое место по смертности среди болезней органов дыхания, и третье — среди всех заболеваний, уступая лишь инсульту и ишемической болезни сердца. Об этом «Парламентской газете» рассказала доцент кафедры общественного здоровья, экономики и управления здравоохранением Северо-Западного государственного медицинского университета имени И.И. Мечникова Ольга Ризаханова.

© Unsplash

Основной причиной недуга, как правило, становится курение, и даже пассивное, отметила эксперт. Она пояснила, на какие признаки надо обращаться внимание, чтобы не пропустить болезнь: «Это частые респираторных инфекции, кашель с выделением обильной слизи, одышка, даже при небольших физических нагрузках. Насторожить должно и шумное дыхание с посторонними звуками, и ночной храп, и повышенная усталость». По ее словам, при появлении таких симптомов обязательно нужно обратиться к терапевту, чтобы он направил на обследование и назначил лечение.

Ведь сейчас есть современные лекарства, которые помогают повысить качество и продлить жизнь людям с этой болезнью. Российские врачи владеют всеми методами профилактики и лечения ХОБЛ. Но есть и проблемы. Так, пациенты получают бесплатные лекарства только, если попадают в больницу во время обострения болезни, отметила Ольга Ризаханова. «А вопрос доступности медико-социального сопровождения и постоянного обеспечения лекарствами на амбулаторном этапе остается открытым», — посетовала эксперт.