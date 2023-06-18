$83.65-0.3191.63+0.67

Эксперт рассказала, как распознать болезнь легких

Хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) в России болеют более 800 тысяч человек. Эта болезнь занимает первое место по смертности среди болезней органов дыхания, и третье — среди всех заболеваний, уступая лишь инсульту и ишемической болезни сердца. Об этом «Парламентской газете» рассказала доцент кафедры общественного здоровья, экономики и управления здравоохранением Северо-Западного государственного медицинского университета имени И.И. Мечникова Ольга Ризаханова.

Эксперт рассказала, как распознать болезнь легких
© Unsplash

Основной причиной недуга, как правило, становится курение, и даже пассивное, отметила эксперт. Она пояснила, на какие признаки надо обращаться внимание, чтобы не пропустить болезнь: «Это частые респираторных инфекции, кашель с выделением обильной слизи, одышка, даже при небольших физических нагрузках. Насторожить должно и шумное дыхание с посторонними звуками, и ночной храп, и повышенная усталость». По ее словам, при появлении таких симптомов обязательно нужно обратиться к терапевту, чтобы он направил на обследование и назначил лечение.

Ведь сейчас есть современные лекарства, которые помогают повысить качество и продлить жизнь людям с этой болезнью. Российские врачи владеют всеми методами профилактики и лечения ХОБЛ. Но есть и проблемы. Так, пациенты получают бесплатные лекарства только, если попадают в больницу во время обострения болезни, отметила Ольга Ризаханова. «А вопрос доступности медико-социального сопровождения и постоянного обеспечения лекарствами на амбулаторном этапе остается открытым», — посетовала эксперт.

Полностью материал читайте на сайте «Парламентской газеты» позже.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители