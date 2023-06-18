Причины и симптомы экземы. Из-за чего возникает экзема и как ее вылечить?

Экзема — воспалительное заболевание, которое приводит как к визуальным проблемам с кожей, так и к сильным болевым ощущениям. Причиной экземы могут стать самые разные факторы — красные зудящие пятна возникают из-за сильного стресса, слишком активного использования санитайзеров и даже из-за неправильного мытья рук. «Лента.ру» побеседовала с врачом-дерматологом, чтобы выяснить, заразна ли экзема, какие разновидности этого заболевания существуют и как правильно ухаживать за кожей, чтобы избежать его возникновения.

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Что такое экзема?

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Экзема — это воспаление кожи, при котором на теле человека возникают покраснения и небольшие пузырьки. Название заболевания происходит от древнегреческого слова ἐκζέω, которое переводится как «вскипать» — волдыри, возникающие на теле человека, действительно визуально напоминают кипящую воду.

В беседе с «Лентой.ру» доктор медицинских наук, врач-дерматолог Юлия Галлямова рассказывает, что в основе экземы лежит аллергический процесс.

Современные ученые и медики рассматривают экзему как аутоиммунную реакцию на внешние или внутренние раздражители. Провоцируют ее разные факторы — например, контакт с бытовой химией, прием лекарств или скопление микробов. Организм начинает вырабатывать антитела — иммуноглобулины — к собственным клеткам кожи, это приводит к воспалению и появлению эритемы — покраснения кожи.

Как развивается экзема?

Экзема чаще всего развивается на лице и конечностях человека. Изначально она может носить асимметричный характер, локализуясь на одной части тела, рассказывает Галлямова. Однако позже, как правило, она становится симметричной и проявляется на обеих руках или ногах, красные участки разрастаются и сливаются друг с другом.

После того как у человека появились покраснения и отечность кожи, возникают мелкие пузырьки — папулы и везикулы, в которых скапливается серозная жидкость. Когда они вскрываются, жидкость из так называемых серозных колодцев начинает сочиться наружу — этот процесс в дерматологии известен как мокнутие.

После этого на теле остаются подсохшие корочки и небольшие очаги воспаления, кожа начинает шелушиться, на ней образуются чешуйки и трещинки.

Покраснение и шелушение — не единственная проблема, которая может возникать у людей с экземой.

Основной источник дискомфорта при экземе — зуд

Галлямова объясняет: «Основной признак экземы — сильный, даже мучительный для пациента зуд». Его интенсивность может различаться, однако в самых острых формах заболевания зуд может стать причиной нарушений сна и даже бессонницы.

Какой бывает экзема?

Существует большое количество разновидностей экземы. По словам Юлии Галлямовой, ее виды различаются по провоцирующим факторам и по местам локализации. Возникнуть экзема может из-за совокупности различных факторов — как внешних, так и внутренних.

Причины возникновения экземы:

На появление экземы влияет и генетическая предрасположенность — если заболевание есть у одного из родителей, то риск развития экземы у ребенка повышается на 40 процентов. Если экземе подвержены оба родителя, то она с вероятностью до 60 процентов передастся ребенку.

Экзема не заразна. Это заболевание не передается от человека к человеку даже при тесном контакте

Рассказывая о причинах возникновения экземы, врач-дерматолог Галлямова обращает внимание и на образ жизни пациента. Если человек находится в постоянном состоянии стресса, не следит за своим питанием и здоровьем, то у него может развиться экзема.

Какие виды экземы существуют?

Истинная или идиопатическая

Высыпания при истинной экземе имеют симметричный характер, лишены четких границ. Поражение может распространяться на верхние и нижние конечности тела, участки здоровой и подверженной экземе кожи чередуются. Именно этот вид экземы чаще всего переходит в хроническое заболевание.

Роговая (тилотическая)

Роговая экзема локализуется на ладонях и подошвах стоп. Для этого вида заболевания характерно значительное уплотнение кожи и образование мозолей. В острой стадии на пораженных участках кожи могут возникать глубокие болезненные трещины.

Микробная

Это посттравматический вид экземы, чаще всего такое поражение возникает вокруг ран, ссадин и фурункулов, а также на местах переломов и других микробных очагов. При микробной экземе на теле человека могут появиться не только пузырьки везикул, но и гнойники.

Микотическая

Развитие микотической экземы провоцируют грибковые инфекции. К причинам ее возникновения относят микозы — болезни, которые вызывают паразитические грибы. Развитие грибковой инфекции может привести к более тяжелому течению экземы, а также сделать ее более устойчивой к лечению.

Детская

Это заболевание, которое вызывается наследственными факторами и может проявиться у малыша на третьем-шестом месяце жизни. Выглядит как сильная сыпь, развивается у детей, чьи родители подвержены активным аллергическим реакциям. Предвестником детской экземы служит диатез — сам по себе он не является болезнью, но сигнализирует о высокой раздражительности кожи.

Себорейная

Себорейная экзема может развиться у больных себореей — это хроническое заболевание, которое поражает кожу головы в местах скопления сальных желез. Возникает себорейная экзема на лице, руках, шее и волосистой части головы, также может появиться в ушных раковинах и носогубных складках.

Профессиональная

С профессиональной экземой сталкиваются люди, работающие с вредными веществами: эпоксидными смолами, сплавами металлов и химическими соединениями, которые повреждают внешние слои эпидермиса. Профессиональная экзема проявляется в местах непосредственного контакта с раздражающими веществами на открытых участках кожи.

Существует еще ряд форм экземы: например, нуммулярная или монетовидная, варикозная, экзема сосков, сикозиформная и другие.

Как выявить экзему?

Юлия Галлямова объясняет, что грамотно диагностировать экзему может только врач-дерматолог. «Он делает это визуально. Врач может дополнительно взять соскоб на грибы, чтобы исключить микробный фактор и микотическую экзему», — рассказывает эксперт.

В некоторых случаях диагностика экземы может включать в себя общий анализ крови, исследования кожи и тканей пациента под микроскопом. При этом чаще всего определить это заболевание помогает именно визуальный осмотр и опрос пациента.

Врач-дерматолог может подобрать подходящее лечение только после полноценного осмотра, поэтому при появлении дискомфорта важно как можно скорее записаться на прием к специалисту.

Как вылечить экзему?

«К сожалению, экзема — хроническое заболевание», — объясняет Галлямова. Это значит, что вылечить ее совсем нельзя, можно только добиться длительной ремиссии. При этом человек, у которого есть предрасположенность к развитию заболевания, должен постоянно следить за собой и не допускать перехода экземы в острую стадию.

Устранить симптомы заболевания можно, обратившись к врачу, однако процесс требует соблюдения всех назначений. При лечении экземы важно взаимодействие доктора и пациента, рассказывает эксперт: «Когда врач указывает на ошибки, касающиеся жизни пациента, пациент считает, что врач просто не хочет его лечить или у него недостаточно знаний. Но на самом деле экзему поддерживает именно окружающая среда пациента и его питание, уход за кожей».

Вылечить острую стадию экземы можно с помощью комплексного ухода, медикаментозного лечения, антисептических, смягчающих и противовоспалительных мазей и кремов

При тяжелом течении заболевания могут назначаться лекарства в виде инъекций. По словам Галлямовой, обострение, как правило, можно снять за семь-десять дней.

Для того чтобы экзема из ремиссии не перешла в острую стадию, пациенту важно серьезно отнестись к лечению и соблюдать все рекомендации специалиста. Юлия Галлямова обращает внимание, что после исчезновения основных симптомов не следует сразу же прекращать лечение. Экзему нужно долечивать до конца, даже когда основные симптомы уже удалось снять и период обострения пройден.

Как защитить руки от экземы?

По словам Юлии Галлямовой, одна из серьезных проблем, связанных с развитием экземы, — отсутствие возможности полноценно работать руками: «Когда у вас руки в состоянии экземы, естественно, это визуально неприятно для окружающих, не говоря уже о вашем субъективном дискомфорте».

Эксперт рассказывает, что с такой проблемой наиболее часто сталкиваются женщины, которые выполняют много работы по дому.

В таком случае в первую очередь необходимо избегать контакта с аллергенами — источниками раздражения, на которые среагировал организм. Причиной аллергической реакции могут стать, например, чистящие жидкости и средства для мытья посуды.

Избежать появления экземы поможет ношение перчаток — они могут защитить кожу рук от воздействия вредных элементов.

Не стоит забывать, что кожу рук нужно регулярно увлажнять и защищать. Для этих целей лучше всего подойдут увлажняющие кремы. Врач-дерматолог рекомендует поставить крем на раковину и использовать его сразу же после мытья рук, перед сном и перед выходом на улицу.