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Врач рассказал о причинах кишечных инфекций летом

Кишечные инфекции вызывают бактерии, которые могут появиться в пище из-за недостаточной тепловой обработки продуктов, нарушения температуры или сроков хранения, а также правил личной гигиены теми, кто готовит еду. Об этом заявил в беседе с «Парламентской газетой» гастроэнтеролог Алексей Парамонов.

Врач рассказал о причинах кишечных инфекций летом
© Парламентская газета

По словам врача, от того, как работники общепита соблюдают гигиенические правила, зависит здоровье многих людей. Нужно хранить продукты только в холодильнике, и четко соблюдать срок реализации. А если производитель нарушил период и условия хранения, то это чревато появлением бактерий.

«К примеру, бывает, приготовил повар таз с салатом, но не убрал сразу в холодильник. Достаточно два часа, чтобы к примеру, стафилококк размножился до токсического уровня. В этом случае еда может вызвать кишечную инфекцию», — разъяснил Алексей Парамонов.

Причиной отравления может стать и бактерия сальмонелла, которая есть в молочных продуктах, мясе, в том числе курином, яйцах. Поэтому перед приготовлением надо мыть такие продукты, и хорошо проварить или прожаривать.

При первых признаках пищевого отравления нужно обязательно обратиться за медицинской помощью. Такие заболевания могут протекать достаточно тяжело: с тошнотой, рвотой, диареей, повышенной температурой и обезвоживанием. Иногда требуется даже госпитализация, отметил гастроэнтеролог.

Полностью материал будет опубликован на сайте «Парламентской газеты» позднее

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