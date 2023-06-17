Нарколог: алкоголь повышает риск развития онкологических заболеваний

Нарколог Шоренко: употребление алкоголя повышает риск развития онкологических заболеваний
Употребление алкоголя повышает риск развития онкологических заболеваний. Таким мнением поделилась психиатр-нарколог Минздрава Крыма Марина Шоренко, пишет издание "Вести Крым".
Со слов специалиста, алкоголь оказывает негативное воздействие на весь организм. В первую очередь при употреблении спиртных напитков страдает желудочно-кишечный тракт (пищевод и желудок).
"В этих органах в связи с токсическим действием спиртного возможно развитие злокачественных опухолей", - рассказала Марина Шоренко.
Врач также предостерегла от сочетания алкоголя с сигаретами, которое может стать причиной серьезных проблем со слизистой оболочкой ротовой полости.