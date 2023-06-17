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Нарколог Шоренко: употребление алкоголя повышает риск развития онкологических заболеваний

Употребление алкоголя повышает риск развития онкологических заболеваний. Таким мнением поделилась психиатр-нарколог Минздрава Крыма Марина Шоренко, пишет издание "Вести Крым".

Нарколог: алкоголь повышает риск развития онкологических заболеваний
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Со слов специалиста, алкоголь оказывает негативное воздействие на весь организм. В первую очередь при употреблении спиртных напитков страдает желудочно-кишечный тракт (пищевод и желудок).

"В этих органах в связи с токсическим действием спиртного возможно развитие злокачественных опухолей", - рассказала Марина Шоренко.

Врач также предостерегла от сочетания алкоголя с сигаретами, которое может стать причиной серьезных проблем со слизистой оболочкой ротовой полости.

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