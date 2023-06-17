Какие болезни чаще поражают молодых

С каждым годом врачи все чаще выявляют у молодых людей хронические заболевания. Если их не лечить, последствия могут быть самыми плачевными.

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Высокое давление

Повышенное артериальное давление может протекать с явными симптомами, а может остаться незамеченным. Однако стоит помнить, что данная проблема вызывает нарушения в работе сердца.

Рак кишечника

Четвертая по распространению форма онкологии в России – это колоректальный рак, который чаще всего поражает толстую кишку.

Пока что ученым точно неизвестно, что именно вызывает данное заболевание. Удалось установить лишь то, что на развитие патологии могут влиять чрезмерное употребление алкоголя и диета с низким содержанием клетчатки.

Диабет

За прошедшие пять лет диабетом II типа стали болеть на 23 % больше людей, недоживших даже до 40 лет.

Предполагается, что уже к 2027 году число пациентов в возрасте от 18 до 39 лет, имеющих данный диагноз, возрастет до 200 тысяч.

Остеопороз