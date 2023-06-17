Онколог предложил родственникам онкобольных проходить тестирование

Онколог Копосов предложил родственникам онкобольных проходить тестирование
Онколог, доктор медицинских наук, замдиректора Института онкологии Европейского медицинского центра Павел Копосов предупредил родственников умерших от онкологии пациентов, что им стоит внимательно следить за своим здоровьем, особенно тем, чьи родственники умерли в возрасте до 50 лет.
Некоторые злокачественные опухоли имеют генетическую природу и могут наследоваться близкими родственниками. Простой способ понять, есть ли риски развития онкологии, сделать генетический тест, передает RT.
Самая распространенная мутация связана с генами BRCA1 и BRCA2, она приводит к развитию рака яичников и молочной железы у женщин. Если у кого-то была такая онкология, то родственницам примерно с 20 лет нужно регулярно раз в полгода или год проходить обследования у гинеколога и делать маммографию. Мужчинам тоже стоит периодически посещать врача, так как мутации в тех же генах провоцируют у них развитие рака предстательной железы.
Также внимательными стоит быть тем, у чьих родственников обнаруживались рак легких, толстой кишки и синдром Линча.