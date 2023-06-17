Перечислены самые опасные для организма витамины

Переизбыток витаминов в организме приводит к такому нарушению, как гипервитаминоз.

Это опасное состояние, которое чаще всего развивается из-за неправильно рассчитанных доз лекарственных препаратов и бесконтрольного приема витаминов. Самостоятельное назначение высоких доз может привести к неприятным последствиям и вызвать токсический эффект.

О витаминах, с которыми не стоит перебарщивать, «Газете.Ru» рассказала врач превентивной медицины, врач-физиотерапевт, диетолог и нутрициолог клиники Biogena Татьяна Семенова.

По словам эксперта, особенно опасным для организма считается переизбыток витаминов A, D, B6, B12 и PP.

«Одним из наиболее вредным витаминов при переизбытке является витамин А. Считается, что он полезен для зрения, красоты кожи, иммунитета и репродуктивного здоровья. Однако его переизбыток может привести к тошноте, ухудшению зрения, нарушению функции печени и почек и судорогам. Также возможно выпадение волос, ломкость ногтей, паралич, явления дерматита, головная боль, сонливость, рвота и светобоязнь», – сообщила нутрициолог.

Второй опасный витамин в избытке – витамин D, в погоне за восполнением которого многие принимают самоназначенные комплексы, превышающие суточную норму – 600-1000 МЕ.

«К опасным последствиям передозировки витамина D относятся гиперкальциемия и гиперкальциурия, нарушения транспорта калия и магния. Может возникнуть тошнота, рвота, выраженная слабость, а также боли в костях и суставах. Хотя переизбыток витамина D бывает редко, к выбору его ежедневной дозы стоит подходить внимательно совместно со врачом», – предостерегла Татьяна Семенова.

Навредить здоровью может и избыток витаминов B6 и B12. Они поддерживают функции нервной системы и особенно важны для тех, кто исключил из своего рациона продукты животного происхождения. Их переизбыток может приводить к нарушениям нервной системы, мышечной слабости и ухудшению психоэмоционального состояния.

«Опасна в избытке и никотиновая кислота, или витамин РР. Хотя он имеет большое значение для роста, окисления, клеточного дыхания, белкового и углеводного обмена, в переизбытке может вызвать приливы, тошноту, рвоту, аритмию», – объяснила врач-физиотерапевт.