Онколог предупредил, как не надо лечить рак

Злокачественные опухоли - это тяжелые заболевания, которые нужно начинать лечить немедленно после постановки диагноза. Промедление даже в несколько недель может обернуться для пациента ухудшением прогноза.

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Ситуация усугубляется тем, что времени на раздумья практически нет. Между тем, постоянно увеличивается количество мошенников, которые пытаются зарабатывать на лечении рака нетрадиционными способами, эффективность которых не доказана.

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Как не нужно лечить онкологические заболевания "Российской газете" рассказал онколог, заместитель директора Института онкологии Европейского медицинского центра Павел Копосов:

- Номер один в списке того, как не надо лечить рак - различные диеты и чудодейственные "противораковые" продукты питания, БАДы, пищевые добавки и так далее. В лучшем случае они просто не нанесут вреда, а в худшем могут усугубить ситуацию.

Также злокачественная опухоль не поддается коррекции с помощью питания. Это надо запомнить. Да, в некоторых случаях врач может порекомендовать диету, но она будет связана с восстановительными процессами в ходе лечения, при наличии сопутствующих заболеваний и так далее. Только диета и пищевые добавки не вылечат вас от рака.

Точно такой же миф - различные продукты, которые наделяют "защитными" свойствами. Например, ешьте помидоры и вы никогда не заболеете раком. Нет. В онкологии нет ни одного подтвержденного исследования, которое указывало бы на то, что тот или иной продукт питания предотвращает или способствует образованию рака. Онкологические заболевания вызывают мутации на уровне ДНК клеток.

При злокачественных опухолях пациенту не поможет также голодание и целебные настои. Некоторые травы действительно обладают свойствами, которые способны убивать раковые клетки, но добиться хоть какого-то эффекта в домашних условиях просто невозможно.

На втором месте идут различные чудо-приборы для лечения рака. Стоит запомнить, что на сегодняшний день в мире не существует оборудования для домашнего использования, которое способно оказать хоть какое-то воздействие на злокачественную опухоль.

Поэтому не стоит верить людям, которое предлагают вам чудо-технику, способствующую "рассасыванию" рака при помощи ультразвука, радиоволн. В лучшем случае это будут впустую потраченные деньги.

Почетное третье место занимает народная медицина и магия. Да-да, в 21 веке мы все еще сталкиваемся с такими случаями, когда человек идет лечить злокачественную опухоль не в больницу, а к травнику, шаману, гадалке или энерготерапевту. Плюсов, как можно догадаться, у такого лечения нет.

Если человек хотя бы совмещает традиционную медицину с нетрадиционной, шанс на благоприятный исход есть. Главное, чтобы в отношении нетрадиционного лечения пациент не забывал консультироваться со своим лечащим врачом и соблюдал его рекомендации. Например, некоторые травы и отвары будут совершенно безвредны. Более того, могут оказать даже положительный эффект, если пациент верит в силу такого лечения. Но, к сожалению, это не сработает само по себе.

А если пациент целиком и полностью отдается мошенническим способам лечения рака, он может очень сильно пострадать. Потому что, таким образом, он крадет у себя самое дорогое - время. Раковые опухоли могут быть очень агрессивными и, при отсутствии адекватной терапии, злокачественное новообразование может перейти из одной стадии в другую всего за 1-2 месяца.

За последние 20-30 лет в онкологии произошла настоящая революция. Врачи научились помогать таким пациентам, которые раньше считались безнадежными. Например, радиохирургия, таргетная, иммунотерапия стали настоящим прорывом в лечении рака.