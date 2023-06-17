Назван день, когда чаще всего случаются инфаркты
На конференции Британского сердечно-сосудистого общества (BCS) в Манчестере авторы исследования рассказали, что изучили сведения о более чем 10 тысячах пациентов из Ирландии, госпитализированных в период с 2013-го по 2018 год с самым серьезным типом сердечного приступа — инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST (STEMI). Такое состояние возникает из-за блокировки коронарной артерии.
Выяснилось, что резкое увеличение количества поступивших в стационары с таким видом инфаркта чаще всего случается в начале и конце недели — в понедельник и воскресенье.
Пока специалисты не смогли точно указать на причину возникновения такой закономерности, но предыдущие работы говорят о том, что подобная корреляция может быть связана с циркадными ритмами.