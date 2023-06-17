Найдено снижающее уровень «плохого» холестерина лекарство

Ученые Кливлендской клиники в США нашли снижающее уровень «плохого» холестерина лекарство. Исследование было представлено на ENDO 2023, сообщает News Medical.

Специалисты выяснили, что препараты с бемпедоевой кислотой могут сдерживать риск сердечно-сосудистых заболеваний, снижая уровень холестерина в крови.

Участниками исследования стали 14 тысяч пациентов с непереносимостью статинов. Согласно результатам испытаний, бемпедоевая кислота снижает уровень холестерина ЛПНП (липопротеины низкой плотности) в среднем на 21 процент. Кроме того, лекарственный препарат снижал частоту инсультов и инфарктов на 13 процентов.