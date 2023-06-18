The Lancet: одна доза вакцины от ВПЧ эффективна не меньше, чем многократная вакцинация
Ученые из Мельбурнского университета выяснили, что всего одна доза вакцины против вируса папилломы может защитить женщину от заражения вызывающим рак вирусом на долгие годы. Исследование опубликовано в журнале The Lancet Regional Health.
В исследовании приняли участие более 800 женщин на Фиджи. Анализы показали, что вакцина против ВПЧ обеспечивает надежную защиту от двух штаммов ВПЧ, вызывающих рак, в течение восьми лет после вакцинации. Вакцина была эффективна на 81% против двух самых распространенных штаммов ВПЧ 16 и 18, которые вызывают около 70% всех случаев рака шейки матки на Фиджи и во всем мире.
Ранее другое исследование показало, что однократная доза вакцины против ВПЧ имела такую же эффективность (97,5%), что и две или три дозы.
По оценкам, в какой-то момент своей жизни около 80% людей будут инфицированы вирусом папилломы человека (ВПЧ). Некоторые штаммы вируса могут повреждать ДНК, что приводит к различным видам рака, включая рак шейки матки, анального канала и ротоглотки.
Рак шейки матки является четвертой по значимости причиной смерти от рака среди женщин во всем мире, при этом 88% случаев рака шейки матки приходится на страны с низким и средним уровнем дохода. В большинстве случаев заболевание можно предотвратить с помощью вакцинации, но по состоянию на 2021 год вакцинировано всего 13% девочек в мире.
Первоначально схема вакцинации рекомендовала две или три дозы для обеспечения оптимальной защиты. Однако все больше исследований показывают, что однократная вакцинация не менее эффективна, что особенно важно для стран с низкими уровнями дохода, где реализация программ многодозовой вакцинации сопряжена с многочисленными проблемами. К ним относятся высокие затраты, сложная логистика и ограниченная инфраструктура здравоохранения.