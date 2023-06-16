Чесотка на нервной почве: как такое происходит и чем лечится

Стресс, может вызвать кожный зуд так же, как и диета или лекарственные препараты.

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"Рамблер" поговорил со специалистом и узнал, как связаны стресс и сыпь на коже, провоцирующая зуд.

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Крапивница и атопический дерматит относятся к воспалительной реакции кожи, которая проявляется в виде воспаленных красных пятен и сопровождается зудом. Кожа чаще всего легко реагирует на состояния организма и, следовательно, на состояния стресса.

Во время шока или периодов беспокойства могут появиться прыщи на коже (вспышка акне) или красные пятна, которые могут чесаться (рецидив псориаза, рецидив атопической экземы, сыпь крапивницы). Аллергия на какой-нибудь продукт питания либо медикамент также может проявиться после сильного стресса. Камила Исаева Терапевт, натуропат, эксперт традиционной медицины, автор курса “Ребенок, инструкция по применению”

В любом случае консультация с врачом необходима, если у вас регулярно возникают вспышки крапивницы.

Система реакции на биологический стресс позволяет соединить центральную нервную систему с эндокринной системой. В стрессовой ситуации, физической или психологической, организм вырабатывает гормоны, такие как кортизол, который является основным гормоном стресса. Он высвобождается в течение нескольких часов и позволит организму среагировать на стрессовое событие. В коже есть аналогичная система, которая позволяет коже защищаться от агрессии окружающей среды. Камила Исаева Терапевт, натуропат, эксперт традиционной медицины, автор курса “Ребенок, инструкция по применению”

Когда стресс становится хроническим, утренний пик кортизола снижается, а базальная концентрация увеличивается. При атопическом дерматите это приводит к модификации кожного барьера и иммунного ответа кожи. Исследования также показали, что у пациентов с атопическим дерматитом ось гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы нарушена. Затем клетки кожи выделяют молекулы воспаления в больших количествах, что вызывает зуд. Пациенты сообщают так же, что стресс может спровоцировать обострение, а интенсивность зуда коррелирует с интенсивностью стресса.

Таким образом, существует двойная связь между атопическим дерматитом и психологическим стрессом. С одной стороны, больные атопическим дерматитом более подвержены стрессу, а с другой стороны, стресс также может усугубить заболевание. Таким образом, возникает порочный круг, когда болезнь порождает стресс, который, в свою очередь, усугубляет болезнь Камила Исаева Терапевт, натуропат, эксперт традиционной медицины, автор курса “Ребенок, инструкция по применению”

В первую очередь необходимо для облегчения состояния локально снизить воспаление и найти методы для снятия зуда и покраснения.

Дальше, важно принимать меры по управлению стрессом, чтобы ограничить обострение.