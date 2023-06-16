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Психиатр назвала 4 главных симптома алкоголизма

Нарколог Трефилова: потеря рвотного рефлекса у выпивающих может быть признаком алкоголизма. Достаточно большое число людей подвергается риску развития этой болезни. Человек теряет интерес ко всем аспектам жизни, не связанным с употреблением спиртного. Он разрушается как личность, но к тому же приобретает многочисленные тяжёлые болезни, рвёт социальные связи и скатывается на дно. Однако можно прислушаться к себе, чтобы обнаружить первые признаки клинического алкоголизма, чтобы вовремя пресечь его.

Психиатр назвала 4 главных симптома алкоголизма
© Секрет Фирмы

Заведующая отделением профилактики томского областного наркодиспансера, психиатр-нарколог Людмила Трефилова в беседе с «КП-Томск» назвала одними из признаков алкоголизма потерю рвотного рефлекса и утрату контроля над количеством выпитого.

Также к признакам алкогольной зависимости можно отнести потерю контроля над ситуацией и амнезию. Иногда после употребления алкоголя события буквально стираются из памяти. И это не комичная ситуация, как может показаться, а самый настоящий повод задуматься.

Причины алкоголизма

Специалист отметила, что алкогольная зависимость нередко может в прямом смысле передаваться по наследству. К примеру, если человек вырос в среде, где алкоголь пили часто и много, то для него приложиться к стакану может быть нормой. И так рюмка за рюмкой — появляется зависимость.

Ещё один фактор, который может привести к пагубной привычке, — материальные трудности, развод, смерть близких. В этом случае лучше не отказываться от помощи друзей или даже обратиться к специалисту, чтобы не оказаться в плену у своих эмоций, которые часто хочется заглушить спиртным.

Сколько от алкоголя умирает людей

Психиатр рассказала, что каждый год от употребления алкоголя по всему миру умирает около 7 млн человек, а в России каждый год погибает около 700 000.

Кстати, существует и винный алкоголизм, несмотря на пресловутое «бокальчик полезен для здоровья». Увлечение такими бокальчиками со временем приводит к разрыву стенок органов и другим недугам, рассказывал ранее «Секрет».

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