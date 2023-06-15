Невролог: при прострелах в пояснице поможет отдых в несколько дней. Не обязательно при этом постоянно лежать — главное, как можно сильнее сократить число подъёмов, скручиваний, наклонов. Боль может пройти сама. Обычно в пояснице стреляет из-за воспаления седалищного нерва (ишиаса). Но иногда и отдых не помогает. В таких случаях врач Надежда Головчанская посоветовала обращаться к медикам. Она также рассказала, из-за чего же возникает ишиас.

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Почему стреляет в пояснице

У человека от нижней части позвоночника до ступней проходит самый длинный нерв — седалищный. Те самые прострелы возникают, если нерв раздражается, зажимается или воспаляется. Это состояние называется ишиас, объяснила «Доктору Питеру» врач-невролог Надежда Головчанская.

Причиной ишиаса может быть:

спазм,

травма мышцы,

грыжа межпозвоночного диска.

С ишиасом часто сталкиваются дачники, которые работают в огороде или саду. Произойти это может с человеком любого возраста, причём внезапно и даже без предшествующей нагрузки или травмы, отметила врач. Например, так происходит при наличии грыжи.

Достоверно известно лишь то, что мужчины и пожилые страдают ишиасом чаще. Но повторим: при грыже межпозвоночного диска проблемы с седалищным нервом возникают даже в возрасте 20 и 30 лет. Подробнее о бессимптомных позвоночных грыжах мы рассказывали здесь.

Что делать, если стреляет в пояснице

Самый простой способ избавиться от прострелов в пояснице — это отдохнуть в течение нескольких дней. Постоянно лежать не обязательно. Как отметила Головчанская, можно и даже нужно во время отдыха вставать с постели и ходить.

Успокоить воспаление помогут противовоспалительные препараты, добавила медик. По назначению врача пациенты с ишиасом проходят физиотерапию, мануальную терапию, иглоукалывание, занимаются лечебной физкультурой.