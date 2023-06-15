Врач рассказал, что случится, если пить слишком много воды

Избыток жидкости в организме в некоторых случаях может привести к летальным последствиям. Врач-инфекционист Андрей Поздняков объяснил, чем опасно чрезмерное употребление воды и как понять, сколько нужно пить.

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«Очень важно пить именно столько, сколько хочется, и не заставлять себя осилить еще один стакан воды», — заявил Поздняков.

Традиционно эксперты рекомендуют выпивать в день около двух литров чистой воды. Однако лучше рассчитывать норму, исходя из своего веса. Увеличить ее можно, если есть объективные обстоятельства: расстройства ЖКТ, занятия спортом, жара.

Кроме того, следует утолять жажду вовремя. Врач обратил внимание, что чувство жажды исчезает у пожилых людей, поэтому им особенно важно соблюдать питьевой режим.

При всем этом нельзя пить слишком много. Избыток воды иногда бывает опаснее, чем ее же дефицит. Вода всасывается в ЖКТ, попадает в кровь и разбавляет ее электролитный состав. Такое состояние в медицине называют гипоосмолярным.

Следствием этого состояния могут быть отеки, в том числе отек головного мозга, который в некоторых случаях может закончиться летальным исходом. При более благоприятном развитии событий человек начинает ощущать слабость, головокружения, у него понижается давление и может случиться обморок, сообщает doctorpiter.ru.