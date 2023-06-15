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Гастроэнтеролог Неронов: при сальмонеллезе у ребенка нужно поить его подсоленной водой

В случае, если ребенок подхватил сальмонеллез, необходимо срочно вызвать врача, а до его приезда каждые пять минут давать больному подсоленную минеральную воду. Об этом в беседе с РИАМО рассказал врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), д.м.н. Владимир Неронов.

Врач рассказал, что делать при сальмонеллезе у ребенка
© Газета.ру

«Сразу обращайтесь к врачу. Не теряйте время — сальмонеллез ведет к обезвоживанию. До приезда медиков пейте подсоленную минеральную воду. Если сальмонеллу «подцепил» ребенок, давайте ему раствор каждые 5 минут», — сказал Неронов.

Признаками заболевания, по его словам, являются слабость, тошнота, рвота, диарея, головная боль, повышение температуры и слизь в кале. Врач также отметил, что инкубационный период длится от шести часов до трех суток.

Ранее биохимики Макмастерского университета в Канаде придумали, как за час обнаружить в пище сальмонеллу. Результаты исследования были опубликованы в журнале Angewandte Chemie.

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