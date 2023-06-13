Хирург рассказал, как происходит закупорка сосудов
Симптомы при закупорке сосудов могут отсутствовать долгое время, а стенокардия (боль в груди) зачастую проявляется только после того, как просвет сосуда сузится до 70%. Об этом рассказал заведующий отделом эндоваскулярного лечения сердечно-сосудистых заболеваний и нарушений ритма Московского областного научно-клинического института имени М.Ф. Владимирского Алексей Азаров.
Хирург объяснил, что больной может долгое время не ощущать ничего странного и чувствовать себя хорошо, пока «не пробежит несколько километров». Бляшка продолжит увеличиваться бессимптомно вплоть до образования восходящего тромба.
«Пациент не испытывает симптомов ишемии, но бляшка растет. Но в определенный момент она разрывается, и все ее содержимое попадает в кровь. Возникает восходящий тромбоз», — заявил Азаров «Газете.ru».