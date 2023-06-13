$83.64+1.0090.39+1.38

Хирург рассказал, как происходит закупорка сосудов

Симптомы при закупорке сосудов могут отсутствовать долгое время, а стенокардия (боль в груди) зачастую проявляется только после того, как просвет сосуда сузится до 70%. Об этом рассказал заведующий отделом эндоваскулярного лечения сердечно-сосудистых заболеваний и нарушений ритма Московского областного научно-клинического института имени М.Ф. Владимирского Алексей Азаров.

Хирург рассказал, как происходит закупорка сосудов
© unsplash.com

Хирург объяснил, что больной может долгое время не ощущать ничего странного и чувствовать себя хорошо, пока «не пробежит несколько километров». Бляшка продолжит увеличиваться бессимптомно вплоть до образования восходящего тромба.

«Пациент не испытывает симптомов ишемии, но бляшка растет. Но в определенный момент она разрывается, и все ее содержимое попадает в кровь. Возникает восходящий тромбоз», — заявил Азаров «Газете.ru».

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыТестыВидеоФото
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФото
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители