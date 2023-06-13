Хирург рассказал, как происходит закупорка сосудов

Симптомы при закупорке сосудов могут отсутствовать долгое время, а стенокардия (боль в груди) зачастую проявляется только после того, как просвет сосуда сузится до 70%. Об этом рассказал заведующий отделом эндоваскулярного лечения сердечно-сосудистых заболеваний и нарушений ритма Московского областного научно-клинического института имени М.Ф. Владимирского Алексей Азаров.