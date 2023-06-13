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Чем опасны согревающие компрессы при зубной боли

Наверняка многие по советам из интернета попробовали снять зубную боль народными методами — с помощью горячей грелки или, наоборот, холодного сала. Но, по словам эксперта, оба этих варианта только навредят.

Чем опасны согревающие компрессы при зубной боли
© Секрет Фирмы

В разговоре с «Секретом» стоматолог и основательница Smilestudio Луиза Автандилян назвала более действенные лайфхаки, которые облегчат неприятный симптом.

Стоматолог не рекомендует без необходимости использовать компрессы на зуб. Дело в том, что такой способ может не только не подействовать на источник боли, но и серьёзно навредить здоровью.

Например, при воспалительном процессе категорически противопоказаны горячие согревающие компрессы — они могут значительно усилить воспаление и только усугубить ситуацию.

То же самое касается и применения другого народного средства — солёного сала. Некоторые отмечают, что, если прикладывать к больному зубу ломтик охлаждённого продукта, боль и воспаление будто отступают. Мол, всё благодаря соли, которая выполняет роль антисептического средства.

По словам эксперта, уж лучше использовать холодные компрессы из мокрого полотенца или завёрнутого в ткань кусочка льда. Такой способ самолечения действительно допускается после удаления и травмы зуба.

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