Помогают ли операции по пересадке волос на самом деле
Пересадка волос в Турции — это надежный, доступный и качественный способ восстановить прежний вид волос. Сочетание всех этих параметров делают Турцию местом притяжения для гостей со всего мира. Более 400 тысяч пациентов в страну за пересадкой.
Блогер Александр Онипко рассказал, как прошла операция по пересадке волос в Стамбуле. Мужчина описал все этапы операции, а также процесс реабилитации и цены. Смотрите видео "Рамблера" и узнайте, действительно ли операция помогает восстановить волосы.
Возможо, вы удивитесь, но именно в Турции сейчас самые передовые методы пересадки волос. Технологии, которые только появились в российских клиниках уже десятилетие практикуются в турецких медицинских центрах.
Обычно после через месяц после пересадки подсаженные волосы выпадают, а реальный срок восстановления волос занимает три месяца до первого эстетического эффекта. При этом в общей массе мужчины высказываются об операции положительно.