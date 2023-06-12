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Помогают ли операции по пересадке волос на самом деле

Пересадка волос в Турции — это надежный, доступный и качественный способ восстановить прежний вид волос. Сочетание всех этих параметров делают Турцию местом притяжения для гостей со всего мира. Более 400 тысяч пациентов в страну за пересадкой.

Блогер Александр Онипко рассказал, как прошла операция по пересадке волос в Стамбуле. Мужчина описал все этапы операции, а также процесс реабилитации и цены. Смотрите видео "Рамблера" и узнайте, действительно ли операция помогает восстановить волосы.

Зачем людям нужны кудрявые волосы

Возможо, вы удивитесь, но именно в Турции сейчас самые передовые методы пересадки волос. Технологии, которые только появились в российских клиниках уже десятилетие практикуются в турецких медицинских центрах.

Обычно после через месяц после пересадки подсаженные волосы выпадают, а реальный срок восстановления волос занимает три месяца до первого эстетического эффекта. При этом в общей массе мужчины высказываются об операции положительно.

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