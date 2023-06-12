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Внезапная остановка сердца: почему она может убить даже здорового с виду человека

Терапевт Маскин: занятия спортом могут привести к внезапной остановке сердца. В медицине даже есть понятие «внезапная сердечная смерть» (ВСС). Чаще всего ей подвержены всё же не спортсмены, а люди, у которых есть выраженные проблемы с сердцем, и те, что пережили инфаркт и другие заболевания. Однако иногда ВСС настигает и, казалось бы, совершенно здоровых граждан. Почему же так происходит?

Внезапная остановка сердца: почему она может убить даже здорового
© Секрет Фирмы

Кого может убить внезапная остановка сердца?

По словам терапевта и главного врача Лаборатории «Гемотест» Максима Маскина, примерно 85% случав ВСС связано с нарушениями ритма в желудочках сердца. Из-за этого сердце сокращается в разы чаще, миокард начинает сходить с ума, и в определённый момент орган просто перестаёт работать.

Также в группе риска находятся:

  • больные сахарным диабетом;
  • больные с артериальной гипертензией;
  • люди с гипертрофией миокарда левого желудочка или толстой сердечной стенкой;
  • страдающие от высокого уровня холестерина;
  • курильщики;
  • полные люди.

Кроме того, ВСС может настигнуть человека, если у него пируэтная тахикардия. Эта аномалия сердечных сокращений никак себя не проявляет вне приступов, и человек чувствует себя совершенно здоровым. Но эту тахикардию можно определить на ЭКГ по удлинённому интервалу QT, рассказал специалист «Газете.Ru».

А ещё к внезапной остановке сердца могут привести занятия спортом: например, прилетит в грудь мяч с невероятной силой, и пиши пропало. Ну и другие сильные удары в грудь тоже могут спровоцировать остановку.

Маскин добавил, что мужчины умирают от ВСС в два раза чаще женщин.

Профилактика внезапной остановки сердца

Заметить неполадки в главном насосе организма можно по ряду симптомов:

  • головокружение;
  • внезапные обмороки;
  • резкое падение давления.

Если вы страдаете от подобного, посетите кардиолога. Врач назначит обследование, выяснит, насколько велик риск ВСС, и расскажет, что делать, чтобы не отбросить коньки раньше времени.

Кстати, для некоторых людей даже спать с открытым окном нежелательно: повышается риск возникновения инфаркта и инсульта.

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