Как гормоны влияют на умственные способности

Их дисбаланс воздействует на весь организм и может привести к различным проблемам со здоровьем.

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Гормоны щитовидной железы

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Щитовидная железа – важная железа, которая участвует в регуляции обмена веществ, необходимого для оптимального развития и функционирования нервной и сердечно-сосудистой систем.

Гормоны щитовидной железы влияют на их работу на протяжении всей жизни. Среди них: тироксин (Т4) и трийодтиронин (Т3). В норме они позитивно влияют на когнитивные функции, что нельзя сказать об их снижении или повышении.

Когнитивная функция — особенность мозга обрабатывать информацию, включает в себя мышление, память, умственную гибкость, решение проблем и обучение. При её нарушении наблюдаются трудности при воспоминании, изучении новых вещей, концентрации внимания и принятии решений, влияющих на его повседневную жизнь. Подобное состояние может быть вызвано многочисленными факторами, такими как генетика, старение, некоторыми заболеваниями, образом жизни и окружающей средой.

Гипотиреоз

Это состояние, при котором щитовидная железа не вырабатывает достаточного количества гормонов щитовидной железы. При нём организму сложно поддерживать энергетический обмен в органах и тканях, в том числе в головном мозге.

Гипотиреоз нарушает процесс нейротрансмиссии (передача нервного импульса от одного нейрона к другому), что может сопровождаться нарушением памяти и других высших функций мозга, вплоть до деменции и расстройства личности. Заболевание также вызывает биохимические и биофизические изменения в гиппокампе, важных для познания.

В течение многих лет врачи обнаруживали, что у пациентов с депрессией, тревогой и другими психическими расстройствами часто наблюдались аномальные уровни гормона щитовидной железы в крови.

Низкая функция щитовидной железы является частой причиной «тумана в голове», депрессии, трудностей с концентрацией внимания и краткосрочной потери памяти.

Тиреотоксикоз

Это состояние, вызванное избытком гормонов щитовидной железы в крови. Фактически, как следует из названия, происходит «отравление» гормонами щитовидной железы.

В отличие от гипотиреоза, при тиреотоксикозе избыток гормонов щитовидной железы приводит к чрезмерной возбудимости нервной системы. Такие люди часто тревожны, раздражительны, отмечают нарушение сна, нередко ощущают «внутреннюю дрожь в теле». Женщины при этом склонны к плаксивости, а мужчины становятся агрессивными.

Половые гормоны

Вопреки всеобщему заблуждению, половые гормоны не только «для интимных отношений и репродукции». Это мощнейшие вещества, влияющие на рост, развитие и поведение человека.

Традиционно в эндокринологии было гендерное разделение между тестостероном, эстрогенами и прогестогенами. Сейчас специалисты считают, что это не совсем корректно.

Эстрогены

Влияют на серотониновую, норадреналиновую, дофаминовую и ацетилхолиновую системы в нашем мозгу как у женщин, так и мужчин. Всё это влияет на настроение, когнитивные функции, тревогу и стресс.

Эти гормоны действуют непосредственно на нервные клетки головного мозга, облегчая нейротрансмиссию, защищая эти клетки от воздействия токсинов и вредных веществ. Эстрогены также усиливают мозговой кровоток, что защищает от потери памяти, влияет на познание и снижает риск развития деменции.

Рецепторы эстрогена находятся во многих участках мозга: в гиппокампе, миндалевидном теле и коре головного мозга. Эти три области отвечают за критическое функционирование эмоций, консолидацию и поиск памяти, а также за когнитивные процессы, такие как память, познание и пространственные задачи.

Тестостерон

Любой стресс или заболевание в той или иной мере сопровождается снижением уровня этого гормона. При его дефиците могут снижаться когнитивные способности и повышаться частота депрессивных расстройств и неудовлетворённость жизнью.

Пространственные способности, которые помогают человеку ориентироваться в окружающей среде, также связаны с тестостероном. Эти навыки используются при решении задач в инженерии, дизайне, физике и математике.

Влияет ли тестостерон на когнитивные функции у женщин? Несмотря на то что мужчины производят его в семь-восемь раз больше, женщинам он также необходим для здоровой менструации, полового влечения, выработки эритроцитов, костной массы и функционировании других тканей.

Прогестерон

Оказывает успокаивающее и защитное действие на мозг, уменьшая отёк и воспалительные цитокины. А также предотвращает потерю нейронов и митохондриальную дисфункцию, улучшает заживление и ясность ума после черепно-мозговой травмы, инсульта и нервных расстройств.

У мужчин долгое время прогестерон не рассматривался как вещество, которое значимо может повлиять на поведение мужчины, включая ментальное здоровье. Однако всё больше и больше появляется работ, что гормон выполняет значимую роль в когнитивных функциях мужчин.

Кортизол

Реакция на стресс, жизненно важная составляющая функция нашего организма, независимо от пола. Длительное нервное напряжение оказывает негативное влияние на организм, в том числе на ментальное здоровье. Надпочечники в этом случае непременно будут работать неправильно.

Одним из главных гормонов, отвечающих за то, как мы переживаем негатив и справляемся с ним, является кортизол. Если у человека постоянный стресс – он ставит под угрозу способность вырабатывать и использовать этот гормон. Такие люди часто устают, набирают вес, имеют проблемы с работой иммунной системы. Это также может привести к расстройствам настроения, таким как депрессия, апатия и тревога.

Избыток кортизола может фактически снизить активность гипоталамуса, что приводит к дисбалансу химических мессенджеров, влияющих на сон, питание, секс, когнитивные функции и многое другое — на всё, что может имитировать или способствовать такому расстройству, как депрессия.

Рекомендации

Регулярно проверяйте уровень гормонов

Если у вас уже есть диагностированное эндокринное расстройство, вы можете предотвратить психологические проблемы, принимая лекарства в соответствии с предписаниями.

Вам стоит отслеживать новые и ухудшающиеся изменения в настроении, сне, удовольствии, энергии, концентрации и аппетите, поскольку они могут быть признаком негативных изменений и необходимости последующей корректировки лечения.

Создайте для себя дневник симптомов

Некоторые заметки, которые следует сделать, могут включать:

есть ли проблемы с психическим здоровьем, когда они начались;

оцените по значимости любые внешние или жизненные триггеры, такие как новая работа, потеря работы или переезд;

попробуйте связать проблемы с психическим здоровьем с постановкой диагноза эндокринного расстройства;

принимаете ли вы какие-либо новые лекарства и как долго вы их принимаете;

опишите любые физические симптомы, которые могут у вас возникнуть, такие как усталость, проблемы с кожей, увеличение веса или истончение волос;

проанализируйте, есть ли в вашей семье родственники с историей эндокринных проблем.